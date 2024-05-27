Две подмосковные школы готовы принять одарённых детей из Узбекистана

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Две школы в Подмосковье готовы принять на обучение учеников из Узбекистана. Об этом рассказал в Ташкенте губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Что касается гуманитарных направлений, направлений, то две наших школы – Физтех-лицей и гимназия им. Примакова – имеют всю инфраструктуру для того, чтобы принимать не только учеников из разных регионов, но и из-за рубежа. Такая первая практика у нас уже реализована с Белоруссией. Дети, учителя и директора школ пока приезжают знакомиться с нашей системой образования, с лучшими практиками. Наши двери открыты для одарённых детей и из Узбекистана, и из Белоруссии, которые также могут получать образование», – отметил губернатор.Подобная практика существует и на уровне высшего образования, продолжил Воробьёв.
«В Узбекистане открыто 14 филиалов ведущих вузов России. Они пользуются популярностью и достойно конкурируют, в том числе с зарубежными – ведь здесь работают и другие школы, в том, китайские и корейские. Но наши высшие школы пользуются популярностью. Поэтому во всех этих направлениях мы будем работать», – заключил глава региона.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин начал двухдневный государственный визит в Узбекистан. В Ташкенте состоится заседание Совета регионов двух стран. В составе российской делегации – представители Подмосковья. Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий и других областях.
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Лора Луганская