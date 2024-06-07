Подмосковье и Республика Беларусь продолжат реализовывать совместные проекты

Фото: Константин Семенец
На ПМЭФ прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва и посла Республики Беларусь в РФ Дмитрия Крутого. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства МО.
На встрече обсуждали «дорожную карту» о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2024-2028 годы.
На сегодняшний день в регионе реализуются крупные белорусские проекты в сфере логистики, создания складов и оптово-распределительных баз.
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ПМЭФ-2024
«Подмосковье и Республику Беларусь связывают давние дружеские, партнёрские отношения. Есть взаимный интерес, который мы стараемся трансформировать в экономические, гуманитарные проекты, обмен лучшими практиками. Подмосковье есть проекты белорусских инвесторов в высокой степени готовности. Этим летом компания «Белтелекабель» собирается запустить у нас производство кабелей. Что касается других направлений сотрудничества, мы договорились о программе обмена для школьников и учителей», — отметил Андрей Воробьёв.
На сегодняшний день в регионе реализуются крупные белорусские проекты в сфере логистики, создания складов и оптово-распределительных баз.
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Мира Полтева