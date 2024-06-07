В Можайске запустят производство теплоизоляционных материалов

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Завод по производству материалов для теплоизоляции — минеральной ваты и строительных сэндвич-панелей — построит в Можайском округе компания «ДорХан ЕРСМ», соглашение об этом подписали губернатор Московской области и владелец компании Сергей Ханин на полях Петербургского экономического форума.
«Проект планируют реализовывать поэтапно. До конца 2025 года построят технологическую линию мощностью до 40 тысяч тонн минеральной ваты в год и линию по производству строительных сэндвич-панелей с объемом производства до 2 млн погонных метров в год. Вторую линию минеральной ваты планируется открыть к середине 2027 года», — сказал Андрей Воробьёв.
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Он отметил, что благодаря новому производству в округе будет создано более 350 новых рабочих мест.
В свою очередь, Сергей Ханин сообщил, что в новый завод планируется инвестировать около 3 млрд рублей — 2 млрд будут потрачена на первый этап строительства и ещё один миллиард — на второй.
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