В Наро-Фоминске построят животноводческий комплекс по производству мяса буйволов

В Подмосковье планируют создать пять государственных индустриальных парков в новом формате. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с первым вице-премьером правительства Денисом Мантуровым. Она прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.