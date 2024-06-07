В Наро-Фоминске построят животноводческий комплекс по производству мяса буйволов

Фото: Константин Семенец
Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «Русский буйвол» на ПМЭФ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Запустить животноводческий комплекс планируют к концу 2025 года.
В Московской области компания «Русский буйвол» также возведет молочно-товарную ферму почти на 1200 голов рядом с животноводческим комплексом.
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«Мы постоянно работаем над увеличением мясной продукции регионе. Будущий животноводческий комплекс собирается производить 250 тонн в год мяса высшего качества. Это современное пищевое производство частично заменит импорт. В Подмосковье мы стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых», — поделился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
В Московской области компания «Русский буйвол» также возведет молочно-товарную ферму почти на 1200 голов рядом с животноводческим комплексом.
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Мира Полтева