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В Наро-Фоминске построят животноводческий комплекс по производству мяса буйволов

07 июня 2024, 11:30
Фото: Константин Семенец

Фото: Константин Семенец

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Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «Русский буйвол» на ПМЭФ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Запустить животноводческий комплекс планируют к концу 2025 года.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024



«Мы постоянно работаем над увеличением мясной продукции регионе. Будущий животноводческий комплекс собирается производить 250 тонн в год мяса высшего качества. Это современное пищевое производство частично заменит импорт. В Подмосковье мы стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых», — поделился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В Московской области компания «Русский буйвол» также возведет молочно-товарную ферму почти на 1200 голов рядом с животноводческим комплексом.

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#московская область
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#комплекс
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#импорт
#андрей воробьёв
Подмосковье вошло в топ-3 национального рейтинга состояния инвестклимата
07 июня 2024, 11:28

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Московская область заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2024 году, об этом было объявлено на полях Петербургского международного экономического форума.
В ходе вручения награды за это достижение губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что проект по оценке инвестиционного климата стал площадкой по обмену успешными практиками, что позволяет улучшить ситуацию по всей стране. Он также подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление, инвестирование развивается.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

«Международная деятельность сегодня весьма сложна, но те визиты, которые совершает наш президент, те соглашения, которые подписываются — это и Китай, и Узбекистан, и Белоруссия, позволяет нам, губернаторам, продуктивно взаимодействовать с губернаторами, которые работают в дружественных странах. Это тоже важно. И, ценя иностранный бизнес, всё-таки низкий поклон нашим предпринимателям, которые достойно инвестируют. Благо, Фонд развития промышленности вносит свою заметную лепту. Всем спасибо», — сказал Андрей Воробьёв.
Третью строчку рейтинга инвестклимата с Московской областью разделили Башкортостан и Тюменская область. На второе место вышли Татарстан и Нижегородская область, а возглавила рейтинг Москва.

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#андрей воробьёв
#пмэф
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В Можайске запустят производство теплоизоляционных материалов
07 июня 2024, 11:05

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Завод по производству материалов для теплоизоляции — минеральной ваты и строительных сэндвич-панелей — построит в Можайском округе компания «ДорХан ЕРСМ», соглашение об этом подписали губернатор Московской области и владелец компании Сергей Ханин на полях Петербургского экономического форума.
«Проект планируют реализовывать поэтапно. До конца 2025 года построят технологическую линию мощностью до 40 тысяч тонн минеральной ваты в год и линию по производству строительных сэндвич-панелей с объемом производства до 2 млн погонных метров в год. Вторую линию минеральной ваты планируется открыть к середине 2027 года», — сказал Андрей Воробьёв.
ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Он отметил, что благодаря новому производству в округе будет создано более 350 новых рабочих мест.

В свою очередь, Сергей Ханин сообщил, что в новый завод планируется инвестировать около 3 млрд рублей — 2 млрд будут потрачена на первый этап строительства и ещё один миллиард — на второй.

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#можайск
#производство
#экономика и инвестиции в подмосковье
#пмэф
#андрей воробьёв
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В Подмосковье появится производственный комплекс по переработке полимерной упаковки
07 июня 2024, 11:00

Фото: Константин Семенец

Новый производственный комплекс по переработке полимерной упаковки начнет работу в Подмосковье в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Подписание соглашения о сотрудничестве прошло 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

«Индия является давним деловым партнером Московской области. Инвестор планирует реализовать в Подмосковье проект по переработке полимерной упаковки. Приступить к строительству намерены уже в конце года, а запустить производство — во второй половине 2025. Компания обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Планируемый объем инвестиций – более 4,6 млрд рублей. Ежегодно комплекс будет производить до 43 тысяч тонн сырья», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

На предприятии будет производится переработка трех видов полимерной упаковки: многослойная гибкая упаковка (ламинат), ПЭТ-бутылка, асептическая упаковка.

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#подмосковье
#губернатор
#соглашения
#производство
#комплекс
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#андрей воробьёв
#пмэф
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В Сбере заявили о необходимости повышать производительность труда в России
Греф: Россия находится на пределе экономического роста
07 июня 2024, 10:30

Фото: kremlin.ru

Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил обеспокоенность высокой уязвимостью текущей модели экономического роста в России и подчеркнул необходимость повышения производительности труда.
«Никогда ранее мы не наблюдали такого низкого уровня безработицы и такой высокой загрузки производства, которая сейчас составляет 81%», — отметил он.
По мнению Грефа, в нынешних условиях количество товаров в России не увеличивается, а цены продолжают расти.

Он также сообщил, что в первом квартале 2024 года экономика выросла на 5,4%. Греф подчеркнул, что увеличивающиеся государственные расходы на машиностроение ведут к росту заработных плат, после чего работники идут за кредитами в банки, несмотря на высокие процентные ставки.

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Турция планирует приостановить импорт зерна
07 июня 2024, 08:21

Фото: istockphoto/Henadzi Pechan

Турция приостанавливает импорт пшеницы на период с 21 июня по 15 октября. Сроки действия ограничений могут быть скорректированы в зависимости от рыночных условий.
Об этом сообщает Союз экспортёров зерна. Эту же информацию подтвердило министерство сельского и лесного хозяйства Турции. По данным Союза, на середину апреля Турция была вторым экспортёром российского зерна в текущем сезоне. Первое место занимал Египет, третье — Бангладеш. В пятёрку ведущих экспортёров входят также Пакистан и Алжир.

Председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин отмечает, что Зерновое агентство Турции (ТМО) сумело сформировать существенные запасы пшеницы — более девяти миллиардов тонн. В настоящее время, по всей видимости, будет реализовываться этот объём. Эксперты полагают, что решение турецких властей об ограничении импорта вызвано стремлением поддержать местных производителей, которые в этих условиях смогут реализовать собственный урожай.

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#египет
#пакистан
#импорт
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Подмосковные власти и «Россети» упростят присоединение предприятий к электросетям
06 июня 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье упростят процесс технического присоединения предприятий к электросетям. Соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума подписали подмосковный Мининвест и ПАО «Россети Московский регион», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Это соглашение позволит значительно упростить процесс технологического присоединения предприятий к электрическим сетям. Стороны возьмут под особый контроль рассмотрение сложных вопросов инвесторов и предпринимателей в сфере технологического присоединения к сетям Подмосковья», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Она напомнила, что в прошлом году министерство и «Россети Московский регион» создали Штаб по техприсоединению на базе ЦУР «Бизнес». В штабе рассматривают самые сложные вопросы, касающиеся согласования сроков присоединения, этапов работ и разработки дорожных карт по подключению.

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#пмэф
#санкт-петербург
#соглашение
#электричество
#экономика
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В Подмосковье создают около десятка кластеров ИЖС
06 июня 2024, 20:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области реализуют проекты создания кластеров индивидуального жилья. Об этом заявил на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Все мечтают жить в частном доме, на земле. Но, конечно, без государственной программы это было бы крайне сложно. Поэтому любое участие государства – как федеральных, так и региональных органов власти – очень важно для ИЖС. Мы реализуем порядка десяти проектов. Это не хаотичная застройка, а индивидуальные дома с возможностью открытия малого бизнеса. Там школы, поликлиники. Это большие территории, порядка 100 гектаров, которые комплексно осваиваются, а мы проводим инфраструктуру – дорогу, электричество, газ», – рассказал Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
Он также напомнил, что для Подмосковья очень важна программа газификации и догазификации.

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#московская область
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#санкт-петербург
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#андрей воробьёв
#строительство
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В Московской области создают пять индустриальных парков нового формата
06 июня 2024, 20:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье планируют создать пять государственных индустриальных парков в новом формате. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с первым вице-премьером правительства Денисом Мантуровым. Она прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.
Воробьёв назвал очень важной поддержку со стороны правительства промышленной ипотеки — формата «Лайт Индастриал».
«Сегодня мы создаём пять государственных индустриальных парков и уже приводим производственные площади к новому стандарту. Если раньше индустриальные парки строились с забором, электричеством и дорогами, то сегодня к этому обязательно добавляют производственные мощности. Очень удобно размещать предприятия в уже готовых помещениях. Сейчас к нам приходят новые инвесторы, которые смогут воспользоваться этой возможностью», – пояснил губернатор.
Мантуров положительно оценил формат «Лайт Индастриал», который активно внедряет Подмосковье. Он отметил также развитие в регионе промышленной ипотеки, создание современных индустриальных парков.

Сейчас в Московской области расположено 69 индустриальных парков и 19 промышленных технопарков, из которых девять Минпромторг России включил в федеральные реестры.

В рамках реализации механизма промышленной ипотеки по итогам 2023 года было заключено 77 кредитных договоров на сумму 11,2 млрд рублей. Это позволило создать более 576 тыс. кв. м. производственных площадей. Подмосковье — лидер по числу выданных льготных кредитов, объёму кредитного портфеля и производственных площадей.

Сегодня в процессе создания — пять индустриальных парков в городских округах Ленинский, Дмитровский, Раменский, Жуковский и Одинцовский. Они возводятся в новом формат «Все включено». Предусмотрены готовые производственные боксы, инженерная и транспортная инфраструктура для бизнеса, комфортные условия проживания для сотрудников. На территории будут расположены профильные колледжи. Эти индустриальные парки дадут работу 35 тысячам человек.

Другой новый проект, который обсудили на встрече — цифровой промышленный коворкинг «Индастриал Сити» в формате «Лайт Индастриал». Это готовое решение для бизнеса под производство или хранение.

В Подмосковье уже запущены три площадки такого формата в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском, строится четвёртая. Они также появятся в индустриальных парках «Жуковский» и на площадке «Индастриал сити Коледино» в Подольске.

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#санкт-петербург
#экономика и инвестиции в подмосковье
#андрей воробьёв
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#денис мантуров
#московская область
#индустриальный парк
#промышленная ипотека
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В Московской области запустят ещё более 200 инвестиционных проектов
06 июня 2024, 20:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Реализация в Подмосковье инвестиционных проектов, направленных на технологический суверенитет страны, стала главной темой встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва и первого вице-премьера правительства Дениса Мантурова. Глава региона также показал электронные сервисы, разработанные для подмосковного бизнеса.
Встреча состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума. Воробьёв поблагодарил Мантурова и команду Минпромторга за плодотворное сотрудничество.
«Многие проекты, которые были реализованы и реализуются, во многом заслуга Фонда развития промышленности, как федерального, так и регионального. Фармакология, машиностроение и технологические проекты – приоритеты в части импортозамещения, и они локализуются в Подмосковье», – отметил губернатор.
С 2022 года в Подмосковье реализуется более 300 приоритетных проектов боле чем на 280 млрд рублей и с созданием 29 тыс. рабочих мест. Уже запущено более 100 проектов. Это, например, производства вычислительной техники «Ядро ФАБ Дубна», внутрискважинного оборудования «Меттойл» в Сергиевом Посаде, тепличные комплексы «ТК Подмосковье» в Воскресенске и «Луховицкие овощи», лифтостроительный завод в Серпухове.

В этом году планируется реализовать более 80 проектов суммарно на 100 млрд рублей и создать порядка 9 тыс. рабочих мест. Проекты в регионе сопровождаются на всех этапах. Это подбор земельного участка, стройка, приобретение оборудования и запуск производства.

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