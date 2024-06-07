Подмосковье и Росатом будут вместе обеспечивать технологический суверенитет региона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Подмосковья и Росатом будут вместе повышать промышленный потенциал региона и обеспечивать технологический суверенитет критической информационной инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве подписали на форуме в Санкт-Петербурге губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.
«Цифровизация сегодня пронизывает почти все сферы нашей жизни, делает её проще и удобнее. Это предусматривает умение работать с большим объёмом данных. Не менее важная задача – создавать системы хранения данных. Для этого нужны надёжные источники энергии. Атомная энергия как раз позволяет бесперебойно функционировать огромному количеству оборудования», – сказал Воробьёв.
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Он отметил, что в Подмосковье сейчас очень востребованы центры обработки данных.
«Росатом имеет продвинутые технологии в их создании. Поэтому подписанное сегодня соглашение стратегически важно для нас. Оно позволит обеспечить технологический суверенитет, создать для наших цифровых систем критическую информационную инфраструктуру, включая дата-центры, облачные и платформенные технологии», – добавил губернатор.Правительство Московской области и Росатом займутся совместной разработкой предложений по реализации проектов цифровой трансформации, формированию эффективной системы государственного управления и созданию новых рабочих мест в ИТ-сфере.
Предполагается, что сотрудничество позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, увеличить налоговые поступления в областной бюджет, создать новые рабочие места, развивать импортозамещение.
В свою очередь Росатом получит налоговые льготы и региональные меры поддержки, что позволит снизить затраты на реализацию крупнейших ИТ-проектов.
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