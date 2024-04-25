В Московской области открылась первая баня премиум-класса

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Первая общественная баня премиум-класса открылась в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый новый двухэтажный банный комплекс «Окулово» заработал в Одинцове
Стоит отметить, что в новом комплексе гости и жители региона могут воспользоваться обширным выбором услуг: царь-парная, парение березовыми, дубовыми вениками, медовое и таежное парение, а также парение «По-гусарски».
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«Развитию банной отрасли в регионе уделяется большое внимание. Сегодня на территории области работает свыше 800 банных комплексов. Из них порядка 350 объектов являются социально ориентированными и предоставляют скидки для отдельных категорий граждан. Инвесторы могут получить земельный участок для строительства банно-оздоровительного комплекса в аренду без торгов. Это безусловно способствует повышению качества оказываемых услуг населению и развитию внутреннего туризма», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Стоит отметить, что в новом комплексе гости и жители региона могут воспользоваться обширным выбором услуг: царь-парная, парение березовыми, дубовыми вениками, медовое и таежное парение, а также парение «По-гусарски».
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Мира Полтева