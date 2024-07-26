Подмосковье лидирует по производству джемов, желе и фруктовых паст в ЦФО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
За пять месяцев 2024 года объём производства джемов, фруктового желе, фруктовых и ореховых паст вырос в Подмосковье более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 39,6 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают.
«Регион занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по производству этой продукции. На долю Подмосковья приходится свыше 23% объёмов производства и второе место в стране. В Московской области изготавливают более 12% продукции, представленной на общероссийском рынке», – уточнили в министерстве.Там перечислили крупнейшие предприятиями отрасли, производственные мощности которых позволили достичь таких результатов. Это компании «Руконт» в городском округе Дубна, «Империя джемов» в Раменском, «Дарсил» в Люберцах и «Астраханка» в городском округе Балашиха.
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Лора Луганская