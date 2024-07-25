В Ступине начали строительство крупной фермы для овцеводства

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Фермерское хозяйство «Зерно и мясо» начинает строительство фермы для разведения овец в городском округе Ступино. Также в рамках инвестпроекта построят два производственных зданий площадью 1,5 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Для строительства Миноблимущество предоставит предприятию два земельных участка общей площадью более 34 га. Территория фермы будет удалена от жилых районов, ограждена забором, снабжена местом для хранения компоста. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года», – отметили в министерстве.Объём инвестиций составит 60 млн рублей. После введения предприятия в эксплуатацию будет создано 30 дополнительных рабочих мест. Для старта проекта планируется приобрести 110 голов скота, что позволит обеспечить производство мяса объёмом 30 тыс. кг в год.
В Минсельхозпроде добавили, что произведённую на ферме мясную продукцию будет использовать для приготовления блюд в ресторане гостиницы. Для реализации этого проекта привлекут 90 млн рублей инвестиций.
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