Подмосковная компания расширила линейку соусов при поддержке региона

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковная компания «Европродукт» оснастила производство новым оборудованием и расширила линейку продукции с привлечением средств льготного займа. Производитель продуктов японской, паназиатской кухни и кухни фьюжн работает под брендом Tamaki, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Льготный заём предприятию предоставил Фонд развития промышленности Московской области.
Кроме того, компания провела реконструкцию и строительство необходимых для модернизации производственных объектов. Заём был предоставлен компании на пять лет под 2% годовых.
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«Средства Фонда развития промышленности в размере 150 млн рублей полностью освоены. Новое технологическое оборудование, приобретённое компанией для оснащения производственной площадки в Лыткарине, закуплено, установлено и исправно работает. Общая сумма инвестиций в проект составила 416 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Кроме того, компания провела реконструкцию и строительство необходимых для модернизации производственных объектов. Заём был предоставлен компании на пять лет под 2% годовых.
«С привлечением льготного займа была запущена новая линия по производству продукции в упаковке дой-пак. Это компактный и удобный для хранения и эксплуатации формат выпуска соусов. Каждый час с конвейера сходят 1920 таких упаковок. Также на эти средства приобретена производственная линия дип-потов, осуществляющая упаковку соусов в маленькие порционные контейнеры и запаивающая их. Кроме того, мы закупили две вакуумно-гомогенизирующие установки – промышленные ёмкости для приготовления соусов», – рассказал управляющий партнёр компании Андрей Белянин.Компания «Европродукт» – один из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов и широкой линейки соусов, которых она производит более 40 видов. Ознакомиться с программами ФРП России можно по ссылке, а узнать больше о программах ФРП Московской области – на сайте.
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Лора Луганская