В Московской области реализуют около 280 проектов импортозамещения на четверть триллиона рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В 2022 году мы запустили 21 проект, в прошлом – 56. В планах – ещё почти 200. Среди них есть уникальные для нас направления – например, производство двигателей на Коломенском заводе или лифтов в Серпухове. Предлагаем инвесторам максимально выгодные условия. Бизнес, приходя в Подмосковье, может рассчитывать на целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки. Это промышленная ипотека, займы Фонда развития промышленности, программа «Земля за 1 рубль», субсидии и многое другое. Всё это позволяет запускать новые производства – от фармацевтики и медицинских изделий до пищепрома и машиностроения», – рассказал Воробьёв.
Серпуховский лифтостроительный завод некоторое время не работал, а теперь планомерно наращивает производство. В ближайшей перспективе предприятие планирует выйти на мощность 12 тысяч лифтов в год.
Компания по производству прицепной техники «Тонар» первой реализовала проект по региональной программе «Земля за 1 рубль». В 2023 году она завершила в Орехово-Зуеве строительство двух новых цехов. В этом году компания планирует начать возводить ещё один производственный объекта. Объём инвестиций превышает 800 млн рублей.
Проект ООО «Интегра-РУС» направлен на развитие производства оборудования для получения медицинского кислорода. Компания планирует запустить производство на предоставленном в Истре участке в 2026 году. Она сможет выпускать 6-7 кислородных концентраторов в год. Инвестиции в проект составят около 17 млн рублей.
А компания «Новые экологические решения» инвестирует 800 млн рублей в создание комплекса по производству качественных органических удобрений.
Компания получила землю за 1 рубль в Богородском округе.
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