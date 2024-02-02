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В Московской области появится новое предприятие по выпуску лечебного питания

02 февраля 2024, 14:58
Фото: istockphoto / valtron84

Фото: istockphoto / valtron84

Завод по выпуску лечебного питания построят в городском округе Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новое производство компании «Технологии Биосинтеза» будет реализовано в индустриальном парке «Нахабино Парк».

«Важный импортозамещающий проект в области медицины будет реализован в г.о. Красногорск на территории индустриального парка «Нахабино Парк». Инвестиции в проект компании «Технологии Биосинтеза» составят 1,3 млрд рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Стоит отметить, что продукты компании будут использоваться в комплексной терапии пациентов, находящихся в реанимации, которые не способны самостоятельно принимать питание.

Кроме этого, поставляться препараты будут в России, но и Казахстана, Армении, Киргизии, Белоруссии

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#красногорск
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#продукты
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#технологии
#екатерина зиновьева
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В Московской области реализуют около 280 проектов импортозамещения на четверть триллиона рублей
02 февраля 2024, 14:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные предприятия вносят свой вклад в решение стратегической задачи по замещению импорта. В регионе планируется реализовать около 280 таких проектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Общий объём инвестиций составит около четверти триллиона рублей. На импортозамещающих предприятиях рассчитывают создать более 26 тысяч новых рабочих мест.
«В 2022 году мы запустили 21 проект, в прошлом – 56. В планах – ещё почти 200. Среди них есть уникальные для нас направления – например, производство двигателей на Коломенском заводе или лифтов в Серпухове. Предлагаем инвесторам максимально выгодные условия. Бизнес, приходя в Подмосковье, может рассчитывать на целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки. Это промышленная ипотека, займы Фонда развития промышленности, программа «Земля за 1 рубль», субсидии и многое другое. Всё это позволяет запускать новые производства – от фармацевтики и медицинских изделий до пищепрома и машиностроения», – рассказал Воробьёв.
77 проектов импортозамещения в Московской области уже запущено. Так, Коломенский завод реализует крупный инвестпроект по созданию двигателей. В 2023-2027 годы запланировано направить около 26 млрд рублей на техническое перевооружение производства и локализацию выпуска ключевых компонентов дизельных двигателей. Дополнительно создано около 500 рабочих мест. Продукция предприятия используется в качестве силовых установок локомотивов, кораблей и судов, объектов энергетики, карьерной техники.

Серпуховский лифтостроительный завод некоторое время не работал, а теперь планомерно наращивает производство. В ближайшей перспективе предприятие планирует выйти на мощность 12 тысяч лифтов в год.

Компания по производству прицепной техники «Тонар» первой реализовала проект по региональной программе «Земля за 1 рубль». В 2023 году она завершила в Орехово-Зуеве строительство двух новых цехов. В этом году компания планирует начать возводить ещё один производственный объекта. Объём инвестиций превышает 800 млн рублей.

Проект ООО «Интегра-РУС» направлен на развитие производства оборудования для получения медицинского кислорода. Компания планирует запустить производство на предоставленном в Истре участке в 2026 году. Она сможет выпускать 6-7 кислородных концентраторов в год. Инвестиции в проект составят около 17 млн рублей.

А компания «Новые экологические решения» инвестирует 800 млн рублей в создание комплекса по производству качественных органических удобрений.
Компания получила землю за 1 рубль в Богородском округе.

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#подмосковье
#московская область
#импортозамещение
#андрей воробьёв
#губернатор
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Подмосковье за год произвели более 633 тысяч тонн молока
02 февраля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 633 тысяч тонн молока произвели 92 подмосковных предприятия агропромышленного комплекса в 2023 году, это высокие результаты сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Всего произведено порядка 633 тыс. тонн молока. Было также увеличено количество предприятий, на которых средний удой с коровы составляет более 10 тонн молока», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислав Мурашов.
В тройку лидеров отрасли вошло предприятие «Ступинская Нива», где за год произвели около 42 тысяч тонн молока, племзавод «Пойма» из Луховиц (32 тысячи тонн молока) и агрофирма «Сосновка» из Коломны (26 тысяч тонн молока).

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#молоко
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
#апк
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В Серпухове стартовало строительство птицеводческой фермы
02 февраля 2024, 12:38

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

Ферму по разведению кур, гусей, уток и индеек начали строить в городском округе Серпухов, разрешение на работы выдал Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Застройщиком является местный фермер. Он планирует вложить в проект 20 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.
Первый этап строительства заключается в возведении помещения площадью 92 кв. м для круглогодичного содержания до 100 птиц на развод, сдать эту постройку в эксплуатацию должны уже в мае текущего года. Всего проект включает в себя строительство новых производственных площадей, на которых можно будет держать до 500 единиц животных.

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#серпухов
#ферма
#строительство
#сельское хозяйство
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Ещё один подмосковный индустриальный парк вошёл в федеральный реестр
01 февраля 2024, 21:04

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный индустриальный парк «Клин» получил аккредитацию Минпромторга России и включён в федеральный реестр. Перед этим площадка прошла проверку на соответствие федеральным требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Площадь индустриального парка – 58 га, включая более 180 тыс. кв. м производственных площадей. Сегодняшний на его территории работает уже 21 компания. Суммарный объём инвестиций этих резидентов составляет 5,8 млрд рублей. На предприятиях создано более 1150 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Зампред напомнила, что подобрать площадку для развития проектов в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#индустриальный парк
#московская область
#клин
#екатерина зиновьева
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Подмосковные кролиководы содержат более 35 тыс. животных
01 февраля 2024, 19:31

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО

Кролиководство – одна из самых перспективных и развивающихся отраслей животноводства в Московской области. В регионе содержат более 35 тыс. кроликов, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В Подмосковье разводят более 35 тыс. кроликов, в том числе 16 тыс. – в племенных хозяйствах. Племенной молодняк пользуется большим спросом в России и в странах СНГ. В прошлом году хозяйство «Агро Спец Сервис» продало более 11 тыс. кроликов в Ленинградскую, Вологодскую, Нижегородскую, Калужскую, Самарскую области, Чечню и Краснодарский край», – пояснил Мурашов.
Он добавил, что Минсельхозпрод Московской области проводит мониторинг состояния отрасли и оказывает господдержку племенной базе кролиководства. В регионе работают два племенных хозяйства. Это Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева и «Агро Спец Сервис».

НИИ пушного звероводства и кролиководства в Раменском – это племенной завод по разведению кроликов пород белый великан и советская шиншилла. Последние семь лет учреждение работало над созданием нового гибрида «Родник». Он объединяет три породы и отличается от исходных пород лучшими результатами откорма. Всего в организации содержатся около 2 тыс. кроликов.

Клинский «Агро Спец Сервис» специализируется на кроликах породы новозеландская белая. Внедряя современные технологии искусственного осеменения, хозяйство ежегодно получает от одной крольчихи 57 крольчат.

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#минсельхозпрод мо
#животное
#сельское хозяйство
#владислав мурашов
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#московская область
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В Подмосковье с начала года выявили более 60 нелегальных гостиниц
01 февраля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минимущества МО

66 нелегальных гостиниц выявили на территории Московской области за январь 2024 года входе проверок, проведённых земельными инспекторами, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Примеров нелегального гостиничного бизнеса немало. Например, в Домодедове незарегистрированную гостинцу выявили на землях, разрешённым использованием которых было строительство бригадного дома. Это незаконно, в том числе и потому, что от вида использования земли зависят налоги», — подчеркнула глава министерства Наталья Адигамова.
Всем собственникам обнаруженных нелегальных гостиниц было направлено предупреждение о недопустимости нарушений. В итоге восемь собственников начали использовать земельный участок по законному назначению, шесть собственников захотели изменить вид разрешённого использования (ВРИ) земли под коммерческую деятельность, а двое собственников уже поменяли ВРИ участка и легализовали свои отели.

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#гостиницы
#налоги
#земельные участки
#минимущества
#наталья адигамова
#подмосковье
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Предприятие в Красноармейске увеличило производство сухого душа в 20 раз
01 февраля 2024, 16:43

Фото: Екатерина Мелкозёрова

Предприятие «Пластик Он Лайн» сейчас выпускает в месяц миллион комплектов сухого душа, который водит в экипировку российских военных. Однако, когда производство только запускалось в августе прошлого года. Ежемесячный объём продукции составлял 50 тысяч комплектов. Расшириться удалось благодаря запуску новой производственной линии. Об этом рассказал глава предприятия Дмитрий Кульков, передаёт корреспондент Екатерина Мелкозёрова.

В набор «Сухой душ» входит губка с мыльным раствором, два стика с водой, ватные палочки и полотенце.

«Чтобы использовать сухой душ, нужно раскрыть пакет и вынуть всё содержимое, кроме мыльной губки. Влить в пакет воду из двух стиков, закрыть его и вспенить. Потом нанести пену на кожу, растереть и вытереть сухим полотенцем», — объяснил директор производства «Пластик Он Лайн» Игорь Трофимов.

Он добавил, что состав сухого душа несколько раз дорабатывался. Сейчас в набор планируется добавить тальк для ног.

Набор «Сухой душ» от подмосковного производителя будет представлен на форуме «Армия-2024» и, возможно начнёт поставляться на экспорт.

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#красноармейск
#производители
#производство
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Экономист Катасонов обвинил США в ограничении России банками Турции
Экономист Катасонов: Турция остановила сотрудничество в бизнесом РФ из-за США
01 февраля 2024, 12:44

Фото: iStock/masterSergeant

Ограничения, введённые Турцией в отношении российских компаний, возникли из-за угроз США. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил экономист МГИМО Валентин Катасонов.
Ранее «Ведомости» сообщали, что турецкие банки ужесточили политику в отношении российских компаний. Многие финансовые организации начали закрывать счета организаций и повысили требования к физическим лицам, собирающимся завести карточку.

Катасонов подчеркнул, что турецкие банки опасаются вторичных санкций. США и их службы, отвечающие за антироссийские санкции, вероятно, пригрозили Турции наказанием в случае продолжения обслуживания российских клиентов.

Экономист подчеркнул, что такая реакция на угрозы США следует от многих стран, в том числе и от тех, которые занимают позицию нейтралитета. В частности, банки Китая также начали отказываться от сотрудничества с российскими клиентами.

Собеседник «Радио 1» добавил, что такие меры негативно скажутся на динамике и объёмах торговли между Россией и Турцией. Однако в скором времени явно будут найдены пути обхода этих ограничений.

«Например, переход в расчёты в рублях и турецких лирах, поскольку эти операции не попадают в зону действия американских радаров. Вот расчёты, которые проходят в евро и долларах, фиксируются Западом. Можно вообще обходиться без валюты: необходимо устраивать торговлю стран на основе валютных клирингов – встречных поставок товаров, по которым покрывается только сальдо, то есть дисбаланс между экспортом и импортом. А это сальдо можно покрывать как в национальных валютах, так и в золоте», – рассказал экономист.
Он напомнил, что Иран во время блокировки США активно использовал золото в торговле с Турцией. Она, в свою очередь, также стала чаще применять золото в качестве инструмента платежей и расчётов.

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#турция
#россия
#банки
#ограничения
#сша
#санкции
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В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для выхода на маркетплейсы
01 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/vittaya25

Затраты при выходе на маркетплейсы для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых Московской области субсидируют, в регионе начался приём заявок на получение таких компенсаций, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Субсидия составляет до 50 процентов затрат или до 500 тысяч рублей. Подать заявку можно в течение года», — рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
В льготной программе принимают участие 13 крупнейших маркетплейсов России, включая «Яндекс.Маркет», OZON, «СберМегаМаркет» и «Авито». Субсидирование участников маркетплейсов в Московской области проводится уже четвёртый год. За это время поддержку получили более 560 бизнесменов, сумма компенсаций составила 145 млн рулей.

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#субсидии
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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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