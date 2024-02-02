В Московской области появится новое предприятие по выпуску лечебного питания

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«Важный импортозамещающий проект в области медицины будет реализован в г.о. Красногорск на территории индустриального парка «Нахабино Парк». Инвестиции в проект компании «Технологии Биосинтеза» составят 1,3 млрд рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме этого, поставляться препараты будут в России, но и Казахстана, Армении, Киргизии, Белоруссии
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