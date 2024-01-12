В Бронницах создадут питомник декоративных растений за 50 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В городском округе Бронницы планируют организовать питомник декоративных растений. Об этом объявил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Масштабный инвестиционный проект включает доращивание растений с последующей реализацией. Планируется выращивание и продажа порядка 6 тыс растений ежегодно с момента запуска проекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2026 года. Суммарный объём инвестиций превысит 50 млн рублей», – уточнил Мурашов.По его словам, в питомнике создадут 30 рабочих мест. В питомнике оборудуют хозяйственную зону, построят складские помещения и создадут зоны формирования заказов. Ключевым элементом станет система автоматизированного полива полей, обеспечивающая оптимальные условия роста растений.
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Лора Луганская