Подмосковные фермеры представят свою продукцию на фестивале в Клину

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Большой зимний праздник состоится в Сестрорецком парке Клина 13 января, в канун Старого Нового года. Он пройдёт в рамках фестиваля «Выходи гулять», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Фермеры Московской области представят товары жителям и гостям Клина. Так, фермерское хозяйство «Золино» привезёт для продажи и дегустации домашний мёд, а хозяйство «Селивановка» – крафтовые сыры, творог и молоко из козьего молока. На фестивале будет работать фудтрак с горячей едой и напитками», – рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.Посетителей ждут традиционные народные игры и забавы, конкурсы и спортивные развлечения. Желающие смогут сыграть в огромный надувной гига-хоккей. Юных посетителей ждут эстафеты, а ребят постарше – дворовые игры. Вход на фестиваль будет свободным.
Читайте также:
Гостей ярмарки в Сергиевом Посаде ждут концерты, катания и кулинарный мастер-класс
В проекты подмосковного агропрома в 2024 году вложат более 15 млрд рублей
В Бронницах создадут питомник декоративных растений за 50 млн рублей
Лора Луганская