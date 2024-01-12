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Подмосковные фермеры представят свою продукцию на фестивале в Клину

12 января 2024, 18:58
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Большой зимний праздник состоится в Сестрорецком парке Клина 13 января, в канун Старого Нового года. Он пройдёт в рамках фестиваля «Выходи гулять», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.

«Фермеры Московской области представят товары жителям и гостям Клина. Так, фермерское хозяйство «Золино» привезёт для продажи и дегустации домашний мёд, а хозяйство «Селивановка» – крафтовые сыры, творог и молоко из козьего молока. На фестивале будет работать фудтрак с горячей едой и напитками», – рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Посетителей ждут традиционные народные игры и забавы, конкурсы и спортивные развлечения. Желающие смогут сыграть в огромный надувной гига-хоккей. Юных посетителей ждут эстафеты, а ребят постарше – дворовые игры. Вход на фестиваль будет свободным.

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В Бронницах создадут питомник декоративных растений за 50 млн рублей
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#подмосковье
#московская область
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В Бронницах создадут питомник декоративных растений за 50 млн рублей
12 января 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Бронницы планируют организовать питомник декоративных растений. Об этом объявил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Масштабный инвестиционный проект включает доращивание растений с последующей реализацией. Планируется выращивание и продажа порядка 6 тыс растений ежегодно с момента запуска проекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2026 года. Суммарный объём инвестиций превысит 50 млн рублей», – уточнил Мурашов.
По его словам, в питомнике создадут 30 рабочих мест. В питомнике оборудуют хозяйственную зону, построят складские помещения и создадут зоны формирования заказов. Ключевым элементом станет система автоматизированного полива полей, обеспечивающая оптимальные условия роста растений.

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#минсельхозпрод мо
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В Московской области планируют запустить новое производство спортивных площадок
12 января 2024, 16:28

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Новое производство спортивных площадок запустят в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новое производство будет построено на базе индустриального парка «Есипово».

«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 200 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 30 рабочих мест. На текущий момент на предприятии в городском округе Солнечногорск идет подготовка к пусконаладочным работам, монтаж оборудования. Запуск предприятия намечен на конец февраля 2024 года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на предприятии будет расположена единая потоковая производственная линия с высокотехнологичным автоматизированным оборудованием для сварки, гибки и нанесения грунта.

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#спортивная площадка
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Учёный Глушков: Экологичное топливо — перспективное направление инженерной мысли
12 января 2024, 15:20

Фото: istockphoto.com/Lari Bat

Профессор, директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Глушков заявил о перспективности экологичного композиционного топлива.
По его словам, в современной авиации уже наметилась тенденция соединять керосин нефтяного происхождения с биотопливом для снижения углеродного следа, оставляемого самолётами в атмосфере.

«Разработка композиционного топлива — это действительно очень перспективное направление инженерной мысли. Нефть — невозобновляемый ресурс, её запасы сокращаются, и цены на углеводородные источники энергии будут лишь расти. Поэтому заблаговременная разработка альтернативы — естественный процесс», — отметил в беседе с RT Глушков.

Однако, добавил он, сейчас такое топливо будет стоить дороже обычного.

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#топливо
#разработка
#наука
#экология
#ученые
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Экономист раскрыл главную проблему большинства россиян в 2024 году
Экономист Надоршин: главная задача многих россиян в 2024 году – выплата кредитов
12 января 2024, 11:27

Фото: IStock/nicoletaionescu

В 2023 году выдачи кредитов в России выросли более чем в 1,5 раза — банки одобрили населению ссуды на 16,8 трлн рублей. Почти половина новых кредитов пришлась на ипотеку, несмотря на рост ставок.
Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин назвал тревожной ситуацию с кредитной нагрузкой. В эфире «Радио 1» он назвал выплату кредитов главной задачей большинства россиян в 2024 году.
«В больших городах, где развит сектор услуг, а не оборонный комплекс, люди набирают кредитов, чтобы улучшить своё текущее состояние потребления, и что будет дальше, пока непонятно. При этом, даже при снижении текущего уровня ставок, кредиты будут очень большой нагрузкой. Потому что это не те ставки, как в Европе или США, это ставки в три раза их превышающие, поэтому в этом году у тех, кто брал кредиты в 2023-м, будет одна задача – расплачиваться по ним», — заметил экономист.
Эксперт подчеркнул, что рынок подогревает льготная ипотека. И если власти откажутся от неё, в скором времени могут пострадать многие девелоперы.

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#кредиты
#ипотека
#россияне
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Курс евро впервые за прошедший месяц опустился ниже 97 рублей
Курс евро на Мосбирже впервые с 13 декабря опустился ниже 97 рублей
12 января 2024, 10:45

Фото: iStock/peshkov

Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи.
Отмечается, что рубль продолжает укрепляться на торгах. Впервые с 13 декабря он снизился на 23 копейки, достигнув 96,93 рубля.

Также наблюдается снижение курса доллара сразу на 38 копеек, до 88,21 рубля.

Юань опустился на четыре копейки, составив 12,28 рублей.

Кроме того, на фоне новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поднялись мировые цены на нефть. Так, сырьё марки Brent поднялась на 1,73%, до 78,75 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что в октябре, впервые за полтора года, США импортировали партию нефти из России. В ноябре была произведена повторная закупка. Напомним, что в марте 2022 года в США ужесточили санкции в отношении России, что привело к запрету на импорт энергоносителей.

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#евро
#рубль
#курс
#биржа
#экономика
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Росстат определил разницу в доходах богатейших и беднейших россиян
Росстат: доходы богатейших превышают доходы беднейших россиян в 9 раз
12 января 2024, 10:27

Фото: istockphoto/erllre

Доходы 10% богатейших россиян в 2022 году в 9 раз превысили доходы 10% беднейших.
Сообщается, что у необеспеченных семей на соцвыплаты приходится до 40% всех имеющихся в наличии средств, пишет РБК, ссылаясь на исследование Росстата, которое завершилось в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что россияне могут получать пенсию в 50 тысяч рублей, зарабатывая от 120 тысяч в месяц, об этом сообщила сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью для Lenta.ru.

Бессараб напомнила, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН (частично ратифицирована в России), гражданин должен получать пенсионные выплаты в размере 40 процентов от утерянной заработной платы.

По её словам, в нынешней ситуации сложно рассчитывать на такую высокую пенсию. В среднем, к концу 2024 года размер пенсионной выплаты будет составлять 24 тысячи рублей.

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#новости
#экономика
#россия
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Депутат Бессараб рассказала, как можно получать пенсию в 50 тысяч рублей
Бессараб: Получать пенсию в 50 тысяч рублей можно, зарабатывая 120 тысяч
12 января 2024, 08:04

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне могут получать пенсию в 50 тысяч рублей, зарабатывая от 120 тысяч в месяц, об этом сообщила сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью для Lenta.ru.
Бессараб напомнила, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН (частично ратифицирована в России), гражданин должен получать пенсионные выплаты в размере 40 процентов от утерянной заработной платы.

«То есть мы понимаем, что, чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате — 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — прокомментировала ситуацию Бессараб.

По её словам, в нынешней ситуации сложно рассчитывать на такую высокую пенсию. В среднем, к концу 2024 года размер пенсионной выплаты будет составлять 24 тысячи рублей.

Бессараб подчеркнула, что крайне важно ответственно относиться к выбору профессии и работать в белую, чтобы в будущем получать достойную пенсию.

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#пенсия
#зарплата
#пенсионер
#выплаты
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ТАСС: Товарооборот России и Китая достиг рекордной отметки в $240 млрд
12 января 2024, 06:53

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Товарооборот РФ и КНР достиг рекордной отметки в $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
При этом экспорт в Россию из Китая за год повысился на 46,9%, составив около $110,97 млрд, в то время как импорт российских товаров в Поднебесную вырос на 12,7% и достиг $129,14 млрд.

В предыдущий раз рекорд российско-китайского товарооборота был зафиксирован в декабре 2023 года. Тогда за период с января по ноябрь он увеличился на 26,7% в годовом исчислении, достигнув исторической отметки в $218,17 млрд.

Основная часть импорта из РФ в Китай включает нефть, уголь, природный газ, древесину, медь и медную руду. Кроме того, российские компании наращивают поставки сельскохозяйственной продукции в Китай.

В свою очередь, КНР направляет в Россию широкий перечень товаров, включая смартфоны, промышленное и специализированное оборудование.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2023 года товарооборот России и Индии за десять месяцев этого года вырос вдвое, тоже достигнув рекордных показателей. В общей сложности товарооборот стран достиг отметки в 54,7 миллиардов долларов, данная цифра в два раза превышает ту, что наблюдалась в этот же период год назад.


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Товарооборот России и Индии достиг рекордных показателей
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#торговля
#россия
#китай
#товары
#экспорт
#импорт
#индия
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Абрамченко: Европейский бизнес может локализовать производство семян в России
12 января 2024, 05:40

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала о росте доли отечественного производства семян. По её словам, бизнес европейских стран готов к переносу своего производства на российскую территорию.
К 2030 году доля российской продукции, заявила вице-премьер, в секторе семян должна составить 75% по основным культурам.

«Этот показатель уже достигнут по пшенице – и яровой, и озимой, по рису вообще 95%. Хуже всего дела обстоят с картофелем и сахарной свеклой», — подчеркнула Абрамченко.

Зампред российского кабмина добавила, что правительство прорабатывает введение квот на импорт иностранных семян в Россию. Эта мера уже обсуждалась с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

Подписанный сейчас с европейскими бизнесменами документ предусматривает использование западных технологий с гарантированным качеством на российской земле.

В конце декабря правительство РФ продлило до конца 2025 года возможность применения ограничений на ввоз семян определённых сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Соответствующее постановление коснулось семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, а также кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

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#европа
#семена
#бизнес
#россия
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