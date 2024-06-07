Воробьёв: в Подмосковье разрабатывают порядка 30 проектов с применением ИИ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Внедрение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ поможет управляющим компаниям более оперативно реагировать на коммунальные аварии. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в интервью радио «Ъ FM» на полях Петербургского международного экономического форума.
«Эти системы будут совершенствоваться и дальше. У нас уже порядка 30 проектов, в которые мы внедряем в том числе генеративный искусственный интеллект, и мы видим очень хороший результат», – сказал глава региона.В качестве успешных примеров умных технологий он привел робота Светлану в сфере здравоохранения и робота Женю – в сфере ЖКХ.
«Концепция заключается в том, что все самые умные технологии должны быть с нами. И внедрение в том числе искусственного интеллекта в систему управления сегодня – просто необходимость. Это нужно, чтобы большие данные, большие системы работали стабильно, и человек, получая услуги, чувствовал изменения, удобство», – пояснил Воробьёв.Ранее сообщалось, что робот в человеческий рост Женя встречает посетителей ПМЭФ 2024 на стенде Московской области. Он рассказывает о Подмосковье, о проектах, которые там реализуются, Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях и туризме. Жене можно задать вопросы на разные темы и получить ответы. Он также всегда готов почитать стихи.
Читайте также:
Роботы встречают посетителей стенда Московской области на ПМЭФ 2024
Губернатор Воробьёв: «Мы топим за биометрию, но с умом»
В Подмосковье в будущем году начнут производить китайских промышленных роботов
Лора Луганская