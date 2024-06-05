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Роботы встречают посетителей стенда Московской области на ПМЭФ 2024

05 июня 2024, 10:40
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Стенд Подмосковья начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. Его главная особенность в этом году – роботы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Один из них – четырёхметровый трансформер, собранный из деталей внедорожников, которые скоро будут производиться в Московской области. Это современные электрические и гибридные автомобили, приходящие на смену европейским брендам», – говорится в сообщении.
Второй робот в человеческий рост носит имя Женя. Он рассказывает о Московской области, проектах, которые в ней реализуются, Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях и туризме. Жене можно задать вопросы на разные темы и получить исчерпывающие ответы. Кроме того, он всегда готов прочитать стихи.



Другая особенность стенда – мультимедийные экраны. На основном, размером 16х9 м, будут демонстрироваться подписания соглашений и ролики, посвящённые Подмосковью. Экраны, сделанные в виде иллюминаторов, знакомят гостей с проектами «Добродел» и «Лето в Подмосковье».

На стенде размещена небольшая гастрономическая зона, где можно попить чай или кофе, отведать прохладительные напитки и снеки от подмосковного производителя «Черноголовка».

Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII Петербургский международный экономический форум, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В этом году тема форума – «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

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#московская область
#подмосковье
#санкт-петербург
Три страны Евросоюза нарастили товарные поставки в Россию
РИА Новости: Ирландия, Кипр и Португалия нарастили товарные поставки в Россию
05 июня 2024, 10:12

Фото: iStock/DINphotogallery

Ирландия, Кипр и Португалия нарастили товарные поставки в Россию в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует РИА Новости.
Больше всех стран экспорт продукции в РФ увеличил Кипр — на 13%, до 15,6 миллиона евро. Значительную часть из этого объема заняли суда, лодки и яхты.

Второе место по товарным поставкам занимает Португалия — показатели страны за год увеличились на 7%, до 24,5 миллиона евро. В Россию прибыли различного рода напитки и уксус. Их доля на рынке составила 22%. Далее идут ядерные реакторы, котлы (18,9%) и обувь (11,3%).

Товарные поставки Ирландии в Россию по сравнению с 2023 годом возросли на 5%, до 136,5 миллиона евро. В число основных поставок вошла неорганическая химия (38,6%), фармацевтическая продукция (36,9%) и оптическое оборудование (10%).

Ранее сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций.

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#ирландия
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Семь подмосковных компаний-экспортёров встретились с потенциальными китайскими партнёрами
04 июня 2024, 22:38

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Семь компаний из Подмосковья приняли участие во встречах российских экспортёров с потенциальными китайскими партнёрами. Они прошли во время визита руководителей правительства китайской провинции Ляонин в Россию, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Речь идёт о подмосковных производителях продуктов, промышленных фильтров, парфюмерии и косметики, художественных изделий и другой продукции. Цель таких встреч – развитие торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией.
«И КНР, и провинция Ляонин – давние проверенные партнёры нашего региона. В январе Мининвест подписал с Департаментом коммерции китайской провинции соглашение о развитии сотрудничества. Подписание прошло в рамках масштабного визита делегации подмосковного министерства в Китай», – отметила зампред.
Она напомнила, что тогда же в Ляонине прошла Фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Продукцию представили более 130 предприятий, в том числе компании из Подмосковья.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#московская область
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В Минфине назвали налоговые изменения ответом на многолетний запрос россиян
Минфин отреагировал на предложение не поднимать верхнюю планку НДФЛ выше 18 %
04 июня 2024, 21:18

Фото: istock/mizar_21984

Предложение Минфина установить верхнюю планку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 22% в России было оценено замминистром Алексеем Сазановым как сбалансированное решение.
Как сообщает Telegram-канал министерства, Сазонов подчеркнул, что повышенный налог для богатых людей является давним требованием общества.

Замминистр отметил, что в ходе обсуждения налоговых изменений некоторые законодатели высказывались за еще более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых. Однако Минфин пришел к выводу, что уровень в 22% будет соответствовать запросам справедливости.

Кроме того, по словам замминистра, такая ставка по мировым стандартам не является слишком высокой и не ограничивает возможности богатых людей продолжать свою деятельность и зарабатывать.

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#доходы
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В Подольске будут производить оборудование и материалы для выпуска печатных плат
04 июня 2024, 21:05

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В подмосковном индустриальном парке «Сынково» появится новое производство оборудования и материалов для изготовления печатных плат. Свои мощности увеличит резидент индустриального парка – компания «Петрокоммерц», сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новую площадку оборудуют на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск. Продукцию планируют поставлять на предприятия по всей России. «Для размещения производственных мощностей компания выбрала площадку в формате «Лайт индастриал». Сейчас она на стадии строительства. В запуск предприятия компания инвестирует около 250 млн рублей. Завершить пусконаладочные работы и приступить к выпуску продукции инвестор планирует в I квартале будущего года», – уточнила Зиновьева.
«Петрокоммерц» уже 30 лет обеспечивает российские предприятия электроники материалами и оборудованием для изготовления печатных плат, а также разрабатывает химреагенты для их выпуска. На новых площадях компания рассчитывает разместить производство базовых материалов, химическую лабораторию и участок по изготовлению нестандартного оборудования.

Как рассказали в компании, запуск нового производственно-складского комплекса повысит доступность материалов и химикатов для изготовителей электроники, сократит сроки ожидания заказов и наладит бесперебойную работу важных отраслей промышленности.

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Греф раскрыл проблемы российской экономики
Греф: Российская экономика сильно перегрета
04 июня 2024, 21:03

Фото: сайт Кремля

Российская экономика сильно перегрета, за всю историю РФ мощности не были настолько сильно загружены. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф в рамках своего выступления в Совете Федерации.
«У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% — это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — заявил Греф.

По его словам, перегрев экономики приведёт к тому, что она будет расти быстрее ее возможностей.

Кроме того, Греф пояснил, что большие средства идут в экономику через бюджетный импульс. Таким образом, он уточнил, что при складывании бюджетного и кредитного импульса происходит потребительский бум, который и провоцирует рост цен.

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Экономист Шедько предупредил о росте цен на молоко
04 июня 2024, 19:43

Фото: iStock/Wirestock

Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Юрий Шедько заявил, что цены на молоко в России вырастут на 5-10%.
«Факторы, влияющие в сторону повышения: рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на логистику, ветеринарные препараты, упаковку, оплату труда работников, возрастание других расходов-составляющих себестоимости. В сторону снижения цен работают меры государственной поддержки и ограничения роста цен. Спрос россиян на молоко не изменится», — пояснил в беседе с Газета.ру Шедько.

А до этого ипотечный брокер Дмитрий Ракута предполагал, что этим летом в России снизятся цены на аренду недвижимости на 5-10%.

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#продукты
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Шувалов поздравил коллектив Каширской ГРЭС со 102-летием предприятия
04 июня 2024, 16:07

Фото: пресс-служба г. о. Каширы

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил одно из старейших предприятий муниципалитета – Каширскую ГРЭС – со 102-летием. 4 июня 1922 года она стала первой в Советском Союзе гидроэлектростанцией, построенной по плану ГОЭЛРО.
«Каширская ГРЭС – важный научный центр по внедрению передовых технологий, которые затем тиражировались на всю отечественную энергетику и перенимались зарубежными странами. И сегодня перед электростанцией открыты новые горизонты. Сейчас на ней идёт строительство инновационных парогазовых установок большой мощности отечественного производства», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.
По его словам, благодаря этому в энергосистеме Московского региона появится современный экологичный энергоисточник.

Как отметил глава Каширы, жители округа гордятся предприятием. Он пожелал его сотрудникам успехов, развития и процветания.

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#московская область
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Судан обсудит с Путиным открытие логистического центра на Красном море
Bloomberg: Судан обсудит с Путиным открытие логистического центра на Красном море
04 июня 2024, 15:35

Фото: istockphoto/djtrener

Открытие логистического центра на Красном море обсудят замглавы Судана Малик Агар и президент России Владимир Путин. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственное заявление Судана.
Как отмечают журналисты, о поездке Агара сообщили после того, как член суверенного совета, генерал-лейтенант Ясир аль-Атта заявил о планах Судана заключить с Россией ряд экономических и военных соглашений.

Согласно одному такому документу, на Красном море у России будет логистический центр, а власти Судана получат «жизненно важное вооружение и боеприпасы».

Ясир аль-Атта подчеркивал, что речь идет не о полноценной базе военных, а только о центре технического обеспечения.

Страны расширили сотрудничество в экономическом плане, включив в него такие аспекты, как развитие портов, горнодобывающее партнерство и сельхозпредприятия.

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#мир
#россия
#владимир путин
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В Лобне построят завод по производству шоколада
04 июня 2024, 15:20

Фото: iStock/primipil

Завод по производству шоколада и кондитерской продукции, содержащей шоколад, планирует построить в Лобне компания «Столичные поставки», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общий объём инвестиций в проект составляет 208,4 млн рублей. 71% от этой суммы, а именно — 150 млн рублей, инвестору предоставит в виде льготного займа Фондом развития промышленности Подмосковья», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Льготный кредит будет предоставлен инвестору в рамках программы поддержки импортозамещения, его планируется использовать для закупки оборудования.

Производство планируется запустить в 2025 году, там будет создано 20 рабочих мест.

Объём производства в год запуска запланирован на уровне 600 тонн шоколадных изделий, в дальнейшем компания планирует выйти на ежегодный выпуск тысячи тонн продукции.

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#завод
#инвестиции
#экономика
#мининвест мо
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