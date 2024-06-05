Роботы встречают посетителей стенда Московской области на ПМЭФ 2024

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Стенд Подмосковья начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. Его главная особенность в этом году – роботы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Один из них – четырёхметровый трансформер, собранный из деталей внедорожников, которые скоро будут производиться в Московской области. Это современные электрические и гибридные автомобили, приходящие на смену европейским брендам», – говорится в сообщении.Второй робот в человеческий рост носит имя Женя. Он рассказывает о Московской области, проектах, которые в ней реализуются, Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях и туризме. Жене можно задать вопросы на разные темы и получить исчерпывающие ответы. Кроме того, он всегда готов прочитать стихи.
Другая особенность стенда – мультимедийные экраны. На основном, размером 16х9 м, будут демонстрироваться подписания соглашений и ролики, посвящённые Подмосковью. Экраны, сделанные в виде иллюминаторов, знакомят гостей с проектами «Добродел» и «Лето в Подмосковье».
На стенде размещена небольшая гастрономическая зона, где можно попить чай или кофе, отведать прохладительные напитки и снеки от подмосковного производителя «Черноголовка».
Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII Петербургский международный экономический форум, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В этом году тема форума – «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.
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