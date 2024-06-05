В Подмосковье появится уникальный рыбоперерабатывающий комплекс за 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Дмитровском городском округе создадут современный рыбоперерабатывающий комплекс. Соответствующее соглашение на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заключили Мининвест региона и компания «Фуд Тим».
«Суммарный объём инвестиций в проект – 1 млрд рублей. Компания уже приступила к строительству. На первом этапе на предприятии планируют производить 600-800 тонн продукции в месяц. В дальнейшем объём может быть увеличен. Компания планирует выпускать не только традиционные полуфабрикаты из рыбы, но и коллагеновые продукты для косметической и фармацевтической отраслей, диетическое питание, продукты для детей и школьников», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, завершить строительство и ввести в эксплуатацию производственно-складской комплекс площадью 10 тыс. кв. м. компания планирует до конца будущего года. Там создадут около 800 рабочих мест.
Запуск нового предприятия в Подмосковье позволит компании увеличить долю продукции собственного производства на рынке минимум в 4,5 раза. Также появится возможность нарастить экспортные поставки продукции на рынки Белорусии, Армении и Казахстана.
«Сейчас идёт подготовка к поставке первого контейнера в Китай, на очереди – Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Динамично развиваем работу с ОАЭ. Планируем в ближайшее время наладить сотрудничество с Оманом, Саудовской Аравией, Катаром и Ираном», – отметила учредитель компании «Фуд Тим» Олеся Попова.Группа компании «Фуд Тим» перерабатывает рыбу и морепродукты более 16 лет. На новом предприятии планируют производить продукты, аналогов которым пока нет на рынке. Помимо фрикаделек, котлет и биточков из рыбы, технологи компании разработали линейку продуктов для здорового и диетического питания, рецепт детского питания из дикой рыбы, а также рецепты рыбных блюд для школьных столовых.
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Лора Луганская