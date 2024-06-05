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В Подмосковье появится уникальный рыбоперерабатывающий комплекс за 1 млрд рублей

05 июня 2024, 18:51
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В Дмитровском городском округе создадут современный рыбоперерабатывающий комплекс. Соответствующее соглашение на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заключили Мининвест региона и компания «Фуд Тим».
«Суммарный объём инвестиций в проект – 1 млрд рублей. Компания уже приступила к строительству. На первом этапе на предприятии планируют производить 600-800 тонн продукции в месяц. В дальнейшем объём может быть увеличен. Компания планирует выпускать не только традиционные полуфабрикаты из рыбы, но и коллагеновые продукты для косметической и фармацевтической отраслей, диетическое питание, продукты для детей и школьников», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, завершить строительство и ввести в эксплуатацию производственно-складской комплекс площадью 10 тыс. кв. м. компания планирует до конца будущего года. Там создадут около 800 рабочих мест.


Запуск нового предприятия в Подмосковье позволит компании увеличить долю продукции собственного производства на рынке минимум в 4,5 раза. Также появится возможность нарастить экспортные поставки продукции на рынки Белорусии, Армении и Казахстана.
«Сейчас идёт подготовка к поставке первого контейнера в Китай, на очереди – Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Динамично развиваем работу с ОАЭ. Планируем в ближайшее время наладить сотрудничество с Оманом, Саудовской Аравией, Катаром и Ираном», – отметила учредитель компании «Фуд Тим» Олеся Попова.
Группа компании «Фуд Тим» перерабатывает рыбу и морепродукты более 16 лет. На новом предприятии планируют производить продукты, аналогов которым пока нет на рынке. Помимо фрикаделек, котлет и биточков из рыбы, технологи компании разработали линейку продуктов для здорового и диетического питания, рецепт детского питания из дикой рыбы, а также рецепты рыбных блюд для школьных столовых.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#пмэф
#санкт-петербург
#московская область
Экономист Лобода объяснил невозможность появления единой валюты стран БРИКС
05 июня 2024, 19:42

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода заявил, что в настоящее время невозможно создать единую валюты стран БРИКС, так как нет базовой валюты, на основе которой будет новая.
«Сегодня главным препятствием для создания единой валюты БРИКС является то, что странами — членами союза пока не решён вопрос, на базе какой валюты её создавать. Китайский юань — единственная мировая резервная валюта среди валют стран — участниц БРИКС. Но проще всем странам объединения было бы перейти на внешнеэкономические расчёты между собой в юанях», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

Он предположил, что участниц БРИКС могло бы устроить создание новой валюты по образцу общеевропейской валюты.

Ранее сообщалось, что вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новгороде.

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#валюта
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#политика
#брикс
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В ОЭЗ «Дубна» расширят производство импортозамещающей косметики для волос
05 июня 2024, 18:34

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье построят третью и четвёртую очереди современного производства профессиональных косметических средств для волос. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали Мининвест региона и компания ООО «Полекс Бьюти». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Компания построит и введёт в эксплуатацию на территории ОЭЗ «Дубна» ещё две очереди комплекса, где запустит производство современных косметических средств под брендом TEFIA. Объём инвестиций составит 1,4 млрд рублей. На предприятии площадью более 8 тыс. кв. м. создадут свыше 200 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, завершить строительство и ввести третью очередь планируется в III квартале будущего года, четвёртую построят до конца 2026-го.

Компания «Полекс Бьюти» – резидент ОЭЗ «Дубна» с начала 2017 года. Мощности предприятия позволяют производить около 500 тонн косметической продукции. До конца 2026 года компания планирует удвоить объём выпускаемой продукции.
«После ухода из России некоторых зарубежных косметических брендов спрос на продукцию TEFIA заметно вырос. Задача компании – увеличить ассортимент косметических средств и обеспечить бесперебойное снабжение рынка. После завершения строительства четвёртой очереди производственного комплекса сможем до 2027 года завоевать около 10% рынка косметических средств в своём сегменте», – сказал первый заместитель гендиректора – директор завода ООО «Полекс Бьюти» Сергей Большаков.
Товары компании поставляют в салоны красоты и продают в специализированных магазинах профессиональной косметики для парикмахеров и стилистов.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#импортозамещение
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В индустриальном парке «Есипово» появится цифровой промышленный коворкинг
05 июня 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске построят пятую очередь производственно-складского комплекса в формате «Лайт индастриал». Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме заключили правительство Московской области и холдинг «Строительный Альянс», сообщили в пресс-службе ведомства.
От региона соглашение подписала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора – партнёр холдинга «Строительный Альянс» Артём Петрухин.
«Объём инвестиций в строительство и запуск пятой очереди комплекса – 2,5 млрд рублей. Это будет промышленный коворкинг, резиденты которого смогут получить готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой – электричеством, водой и интернетом. Приобретая такой бокс, инвестору остаётся лишь привезти оборудование и запустить производство. Сроки запуска промышленного предприятия в таком боксе сокращаются с двух – трёх лет до шести месяцев», – отметила Зиновьева.
После ввода в эксплуатацию новой производственной площадки будет создано около 500 рабочих мест.

Холдинг уже ввёл в эксплуатацию три очереди цифрового промышленного коворкинга и в начале года приступил к строительству четвёртой. Весь комплекс будет введен в эксплуатацию в течение шести лет.

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В Московской области запустят производство промышленных роботов
05 июня 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье в конце года планируют запустить производство промышленных роботов. Соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума Московская область и компания CRP AUTOMATION RUSSIA, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Проект реализует компания СМТ – официальный представитель и дистрибьютер продукции ведущего китайского производителя промышленных роботов CRP. Сейчас единственное производство компании находится в китайском городе Чэнду. Второе появится в Подмосковье.
«Рассчитываем запустить производство на готовых площадях уже в конце года. Постепенно предприятие будет наращивать объёмы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье. Всего запланировано три этапа реализации. Инвестиции на первом составят до 300 млн рублей, на втором – ещё порядка 300 млн рублей. На первых двух этапах намерены создать около 60 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сейчас компании помогают подобрать площадку для локализации. Предполагается, что это будут готовые здания в индустриальном парке «Есипово» или в Одинцове.
«На первом этапе планируем выпускать шесть моделей роботов для различных производственных процессов. На втором расширим модельный ряд до 20 моделей, а на третьем – локализуем компонентную базу и систему управления. Планируемый объём выпуска продукции на нашем производстве – до 1 тыс. роботов в год», – рассказал гендиректор CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО «СМТ») Григорий Обуздин
Как отметили в министерстве, в модельном ряду компании представлены роботы для сварки, паллетирования, манипуляторы, робот SCARA и коллаборативные роботы. Средняя цена одного робота – 2 млн рублей.

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#екатерина зиновьева
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#инвестиции
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#пмэф
#санкт-петербург
#роботы
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В Московской области создадут верфь для строительства домов на воде
05 июня 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье будут производить больше хаусботов – домов на воде. Соглашение о строительстве верфи заключено на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и президент ГК HOUSEBOAT.RU Александр Климчук, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Планируется, что объём инвестиций в проект компании составит 1,5 млрд рублей. На предприятии рассчитывают создать около 130 рабочих мест. Сейчас вместе с инвестором подбираем участок для строительства верфи», – рассказала Зиновьева.
Компания HOUSEBOAT.RU работает 2016 года. Её производственные мощности расположены в подмосковном Долгопрудном. Это единственная в мире компания, которая строит хаусботы для вмерзания в лёд и круглогодичной эксплуатации. По качеству продукции предприятие входит в топ-10 мировых производителей.
«Сейчас мы выпускаем от 25 до 30 хаусботов в год, а через три – четыре года рассчитываем выйти на объём от 400 штук в год только для российского рынка. Мы на 85% обеспечены отечественными комплектующими. Значительно увеличить производство надеемся за счёт новой верфи. Запуститься планируем через полтора года после того, как будет подобран подходящий участок», – отметил Климчук.
В планах компании – производство не только жилых домов, но и создание плавучих комплексов, включая гостиницы и рестораны.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
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#пмэф
#санкт-петербург
#московская область
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Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5 п.п
05 июня 2024, 15:06

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта (п.п). Об этом сообщила пресс-служба банка на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Отмечается, что изменение ставок произошло сегодня. Такие меры вызваны ростом доходности облигаций федерального займа на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Изменения не затронут программы с государственной поддержкой, но коснутся базовых ипотечных программ.

По итогам этих изменений, ставки по кредитам на жильё в новостройках, на вторичном рынке и на строительство частного дома начинаются от 18,2%.

Кроме того, изменятся и ставки по потребительским кредитам. Из диапазон составил от 17,9% до 39,9 процентов.

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#сбербанк
#ипотека
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#изменения
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В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать препараты для лечения онкозаболеваний
05 июня 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «АлФарма» инвестирует 1,2 млрд рублей в создание в ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарств, в том числе антибактериальных, гормональных и противоопухолевых, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Подписание соглашения между компанией и министерством состоялось на стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме. Со стороны региона соглашение подписала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, от инвестора – гендиректор ООО «АлФарма» Станислав Сидоров.
«Компания построит высокотехнологичное предприятие по производству лекарств. Инвестиции в проект превысят 1,2 млрд рублей. Приступить к строительству первой очереди комплекса инвестор планирует в I квартале будущего года. Площадь составит более 6,3 тыс. кв. м. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2028-го», – поделилась планами Зиновьева.
На территории ОЭЗ «Дубна» компания разместит лаборатории, производственный и упаковочный участки, офисные и складские помещения. На площадке займутся выпуском как импортозамещающих, так и созданием новых препаратов. Поставлять продукцию планируют по всей России, а также в страны СНГ, Азии и Африки.
«Запуск производства с предоставлением льгот и готовой инфраструктуры позволит компании сократить затраты на разработку и производство препаратов и уменьшить себестоимость продукции. Мы сможем производить современные, жизненно важные лекарства, которые будут доступны для пациентов по всей России», – отметил Сидоров.
После выхода на проектную мощность на предприятии смогут производить не менее 400 млн таблетированных препаратов в год.

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#екатерина зиновьева
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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#санкт-петербург
#оэз дубна
#онкология
#фармацевтика
#московская область
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Крупнейший банк Крыма перейдёт под бренд ВТБ в 2025 году
05 июня 2024, 13:55

Фото: iStock/Dmitrii Anikin

ВТБ приступает к интеграции Российского национального коммерческого банка (РНКБ), которая завершится в следующем году переходом банка под бренд ВТБ. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на полях ПМЭФ-2024.
Отметим, что РНКБ является крупнейшим банком Республики Крым.

По словам Костина, за последние 10 лет РНКБ прошёл большой путь, став финансовой опорой Крыма и Севастополя. В этом году клиенты смогут постепенно перейти на финансовые продукты ВТБ, а уже в следующем году офисная сеть банка полностью перейдёт под бренд ВТБ.

На данный момент клиентами РНКБ являются порядка 2,6 миллиона жителей южных регионов России, а также около 100 тысяч юридических лиц более чем в 200 отделениях.

Председатель правления РНКБ Михаил Якунин убеждён, что интеграция с ВТБ позволит сделать спектр предлагаемых услуг более широким, а также увеличить объёмы кредитования предприятий Крыма и Севастополя.

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#банк
#крым
#россия
#пмэф
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Фермеры Польши блокировали еще один КПП на границе с Украиной
«Страна»: Фермеры Польши блокировали еще один КПП на границе с Украиной
05 июня 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Delpixart

Еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной заблокирован польскими фермерами. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
«Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной», – сказано в сообщении.

Уточняется, что люди в сигнальных жилетах с польскими флагами перекрыли дорогу колонне грузовиков.

По сообщению погранслужбы Украины, фермерами заблокирован КПП «Рава-Русская – Гребенное», расположенный на украинско-польской границе.

Фермерские протесты начались в феврале. Протестующие перекрывают подъезды и дороги к пропускным пунктам на границе с Украиной.

Аграрии требуют прекратить ввоз в Польшу украинской сельхозпродукции, а также отказаться от экологического плана Евросоюза под названием «Зеленый курс», предполагающий достичь к 2050 году нулевых выбросов в атмосферу.

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