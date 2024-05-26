Воробьёв обсудил сотрудничество премьер-министром Узбекистана Ариповым

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Ташкенте встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Встреча политиков состоялась накануне Совета регионов России и Узбекистана.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Отмечается, что Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий.
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«Для нас большая честь участвовать в форуме при наших президентах. Мы давно сотрудничаем с Узбекистаном. А не так давно познакомились с Андижанской областью. Знаем сколько добрых дел делает её хоким Шухратбек Абдурахманов для своей страны, а также инвестирует в Россию. И с Московской областью теперь тесные отношения. Очень приятно, что мы сегодня здесь обсуждаем совместные планы», — в ходе встречи заявил Воробьёв.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Отмечается, что Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий.
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Евгения Парфентьева