В Подмосковье разработали ИТ-решение для борьбы с утечками информации

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Резидент особой экономической «Дубна», компания Getmobit, вывел на рынок решение на базе двухконтурной док-станции. Оно исключает утечку информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Среди заказчиков компании – госкорпорации, банки, компании нефтегазового сектора, государственные ведомства.
Док-станция GM-Box G1 DUO – собственная разработка компании. Программно-аппаратный KVM-переключатель GM SMART KVM получил сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по четвёртому уровню доверия. Это подтверждает невозможность утечки информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы.
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«Разработку Getmobit можно использовать везде, где требуется безопасное сегментирование сети, – в госкомпаниях, производственных холдингах, предприятиях ТЭК и финансовых организациях. В создание двухконтурного защищённого решения GM-Box DUO инвестировано 325 млн рублей. Всего Getmobit с начала года инвестировал в свои проекты, реализуемые на территории ОЭЗ «Дубна», более 240 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Док-станция GM-Box G1 DUO – собственная разработка компании. Программно-аппаратный KVM-переключатель GM SMART KVM получил сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по четвёртому уровню доверия. Это подтверждает невозможность утечки информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы.
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Лора Луганская