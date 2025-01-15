Подмосковье попало в топ регионов по числу заявок на программу «ПредприниМАМА»

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Подмосковье вошло в топ регионов по количеству заявок на участие в программе «ПредприниМАМА». Онлайн-трек собрал более 5 тыс. женщин из разных регионов России, желающих запустить свой бизнес, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новая программа поддержки женского предпринимательства создана как отдельный трек программы «Мама-предприниматель» для расширения возможностей участия женщин в обучении. Организатором выступило АНО «Национальное агентство «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития России и программы «Мама-предприниматель».
Доступ к занятиям для участниц сохранится до февраля, но 5% из них уже прошли обучение и получили сертификаты.
Кроме того, они могут пройти дополнительные тематические треки – по запуску бизнеса на маркетплейсе, созданию бухгалтерского бизнеса развитию лидерских качеств. Для женщин также проведут дополнительные онлайн-встречи и вебинары с экспертами.
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Доступ к занятиям для участниц сохранится до февраля, но 5% из них уже прошли обучение и получили сертификаты.
«Онлайн-формат трека позволяет охватить все регионы страны, а женщинам – проходить учебу в комфортных условиях. В топ регионов по количеству заявок входят Краснодарский край, Тюменская область, Москва и Московская область, а также Бурятия», – рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.Участницы программы изучают основы предпринимательства – прорабатывают бизнес-идеи, анализируют финансы, условия налоговых режимов, определяют клиентские группы, учатся совершать первые продажи.
Кроме того, они могут пройти дополнительные тематические треки – по запуску бизнеса на маркетплейсе, созданию бухгалтерского бизнеса развитию лидерских качеств. Для женщин также проведут дополнительные онлайн-встречи и вебинары с экспертами.
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Лора Луганская