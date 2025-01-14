В Подмосковье стартует строительство завода по выпуску навесного оборудования

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Завод по производству навесного оборудования для транспорта построит в Сергиево-Посадском городском округе компания «Платикс-Про», все необходимые разрешения для начала работ уже получены, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общий объём инвестиций в этот проект составит 50 миллионов рублей. Начать производство на новом заводе планируется в 2027 году. На предприятии будет создано свыше 20 рабочих мест», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.На заводе будет выпускать навесное оборудование для тракторов, бульдозеров, различной сельскохозяйственной техники, погрузчиков и пр.
Отмечается, что участок для строительства завода инвестор получил по льготной программе «Земля за 1 рубль», направленной на поддержку импортозамещающих производств.
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