Подмосковные компании получили за год 450 млн рублей субсидий на покупку оборудования

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компании Московской области получили в 2024 году около 450 млн рублей на субсидирование части затрат предприятий для покупки промышленного оборудования. Такие данные привели в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«Общий объём поддержки по итогам прошлого года составил 447 млн рублей. Получателями этой поддержки стали 35 предприятий региона», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.Получателями поддержки стали предприятия самых разных сфер деятельности. Так, компания «Роялтафт», производящая ковровые изделия, получила в рамках субсидии 20 млн рублей. Объём инвестиций предприятия в приобретение трёх единиц оборудования составил без малого 52 млн рублей.
Другим получателем поддержки стала компания «Вилсен пластик», занятая производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Размер субсидии тоже составил 20 млн рублей, а общие инвестиции превысили 57 млн. Компания купила машину для формирования и укупорки тюбиков под парфюмерно-косметическую продукцию.
Компания «Русский гранит» получила субсидию более чем на 11 млн рублей для приобретения станков по обработке камня, а также для пилки гранита и мрамора. Суммарные инвестиции предприятия составили около 30 млн рублей.
Субсидии распределяли в рамках конкурсного отбора. По условиями программы, предприятия могли компенсировать до 50% затрат на приобретение нового промышленного оборудования, его монтаж и пуско-наладку. Максимальный размер субсидии – 20 млн рублей.
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