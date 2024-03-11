Подмосковье представило свою продукцию на выставке косметики в Китае

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Подмосковные компании представили свою продукцию на выставке косметики в Китае. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В выставке косметики China International Beauty Expo (CIBE) в Китае принимают участие семь компаний из Московской области.
Кроме этого, основной целью выставки является поддержка малого и среднего бизнеса в конкуренции на международном уровне.
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«В международной выставке принимают участие производитель парфюмерии и косметики из Чехова «ПК «Красота и здоровье», производитель парфюмерии и косметики из Истры «10 Мед», производитель детских косметических средств, средства по уходу за кожей и волосами для женщин из Дмитрова «Уник косметик», производитель аптечной косметики из Видного «ТВИНС ТЭК», производитель бытовой химии из Долгопрудного «Хеликси», а также из Химок производитель парфюмерных и косметических средств «Дуар» и производитель аптечной косметики, шампуней, бальзамов для волос «Фэйм Брэндс Косметикс», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева