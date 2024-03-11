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Подмосковье представило свою продукцию на выставке косметики в Китае

11 марта 2024, 14:52
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковные компании представили свою продукцию на выставке косметики в Китае. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В выставке косметики China International Beauty Expo (CIBE) в Китае принимают участие семь компаний из Московской области.

«В международной выставке принимают участие производитель парфюмерии и косметики из Чехова «ПК «Красота и здоровье», производитель парфюмерии и косметики из Истры «10 Мед», производитель детских косметических средств, средства по уходу за кожей и волосами для женщин из Дмитрова «Уник косметик», производитель аптечной косметики из Видного «ТВИНС ТЭК», производитель бытовой химии из Долгопрудного «Хеликси», а также из Химок производитель парфюмерных и косметических средств «Дуар» и производитель аптечной косметики, шампуней, бальзамов для волос «Фэйм Брэндс Косметикс», — поделились в пресс-службе.


Кроме этого, основной целью выставки является поддержка малого и среднего бизнеса в конкуренции на международном уровне.

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В Подмосковье планируют запустить новое производство гормонального препарата
11 марта 2024, 13:39

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье запустят производство препарата для предупреждения послеродового кровотечения. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый гормональный препарат для предупреждения послеродового кровотечения будет производить компания «ПСК Фарма» на территории ОЭЗ «Дубна».

«Обеспечить роддома и акушерские отделения больниц необходимым ассортиментом эффективных лекарственных препаратов — важнейшая задача. Начало производства в Подмосковье собственного гормонального препарата для предотвращения кровотечений имеет большое значение для безопасности жизни и здоровья пациенток», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что производство данного препарата поможет решить проблемы послеродового кровотечения.

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В Минтрансе просят ещё 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолётов
11 марта 2024, 12:12

Фото: iStock/Sitikka

Минтранс России запросил в правительстве выделение 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на приобретение зарубежных самолётов в российскую собственность, сообщил «Коммерсантъ».
Обращение ведомства находится на рассмотрении, и по нему нет пока решения. Ещё один источник сообщил, что необходимая сумма была рассчитана в основном исходя из потребностей «Аэрофлота». Частные компании при этом не брали в расчёт.

Минэкономразвития, Минтранс, Росавиация и Минфин на просьбу издания прокомментировать новость не ответили. Аваиакомпании тоже сохранили молчание.

В 2024 году из Фонда национального благосостояния было выделено почти 297 миллиардов рублей на страховое урегулирование по 162 самолётам. Их новым собственником стала компания «НЛК-Финанс», являющаяся «дочкой» Росавиации. В результате иностранные лизингодатели сняли свои требования к российской стороне по страховым полисам и договорам лизинга.

Группа «Аэрофлот» с декабря 2022 года переоформила с привлечением средств ФНБ 93 самолёта. Кроме того, весной 2022 года компания приобрела на собственные средства восемь Airbus А330, которые находились у неё в финансовом лизинге.

Выкуп авиатранспорта снижает юридические риски и позволит «предотвратить претензии или аресты бортов в будущем в случае усугубления ситуации», считают эксперты. Если государственное финансирование сделок по выкупу самолётов будет принято, будет целесообразно включить в них и парк частных перевозчиков, чтобы получить независимость от иностранных лизинговых компаний.

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#самолёты
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Минфин опубликовал условия обмена замороженными активами
11 марта 2024, 12:09

Фото: iStock/Ivan P

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями определила условия для обмена замороженными активами. Об этом сообщили в Минфин РФ.
«Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, утверждены условия проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами. При этом все расчеты необходимо завершить до 1 сентября текущего года.

Напомним, Евросоюз намерен использовать замороженные российские активы не только на восстановление и реконструкцию Украины, но и на помощь украинским военным (ВСУ). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

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Российский экспортный центр запустил официальный Telegram-канал
11 марта 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Российского экспортного центра

Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра стал главным источником информации для российского бизнеса на международных рынках. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» АО «Российский экспортный центр» активно поддерживает отечественные компании в их стремлении выйти на международные рынки. Для обеспечения оперативного информирования о государственной поддержке, новых услугах и сервисах, финансовой помощи, а также о предстоящих зарубежных выставках, компания запустила официальный Telegram-канал под названием «Новости российского экспорта».

«Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра стал незаменимым инструментом для российских компаний, стремящихся к успешному экспорту», — сообщили в пресс-службе центра.
Официальный Telegram-канал Российского экспортного центра является главным источником актуальных новостей. В этом канале регулярно публикуются информация о государственной поддержке для экспортёров, полезные бизнес-советы, которые помогут быстрее найти покупателя за рубежом, а также события внешней торговли и логистики.

Один из основных элементов канала — анонсы выставок и бизнес-миссий за рубежом. Это позволяет предпринимателям быть в курсе предстоящих событий и планировать своё участие, что может существенно повлиять на успешность их экспортных операций. Кроме того, в официальном Telegram-канале предоставляется аналитика и консультации с экспертами, что помогает российским компаниям более глубоко понять международные тренды и принять обоснованные решения.

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Компания «Мангазея» полностью выкупила российские активы золотодобытчика Polymetal
Polymetal International продал российские активы «Мангазее Плюс»
11 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/Rost-9D

Компания Polymetal International завершила продажу своих российских активов фирме «Мангазея Плюс». Об этом сообщает «Полиметалл».
Отмечается, что фирма-покупатель стала собственником 100% акций британского золотодобытчика. Сделка была одобрена собранием акционеров и закрыта 7 марта.

Генеральный директор АО «Полиметалл» Сергей Черкашин добавил, что состав активов, принципы управления и стратегия компании останутся неизменными.

Также он с уверенностью заявил, что продажа активов позволит компании «Полиметалл» нарастить объёмы производства и запасов, а также укрепить отраслевое технологическое лидерство фирмы.

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#золото
#продажа
#экономика
#россия
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В ГД предложили ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов
11 марта 2024, 08:23

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

В России необходимо ограничить страхования банковских вкладов для лиц, признанных иностранными агентами, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Копия его письма к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной попала в распоряжение RT.
В своём обращении Фёдоров отметил, что мера, благодаря которой страхование средств для лиц, признанных иностранными агентами, запрещено в России, была введена ещё в декабре 2022 года.

Однако, отметил парламентарий, с тех пор число лиц, выполняющих функцию иноагента, увеличилось вдвое. При этом, российское государство всё ещё обязуется компенсировать этим гражданам средства при наступлении страхового случая.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части исключения денежных средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов», — цитирует RT текст письма Фёдорова.

Напомним, ранее в Совфеде РФ одобрили законопроект, запрещающий размещение рекламы на платформах лиц, признанных иноагентами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#иностранный агент
#госдума
#центробанк
#страхование
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Россия заработала 56 миллиардов долларов, перенацелив поставки углеводородов
11 марта 2024, 08:06

Фото: iStock/insagostudio

В 2023 году Россия продолжила успешное экспортирование нефти, газа и угля, заработав около 187 миллиардов долларов. Этот показатель превышает средние доходы от поставок углеводородов в Европу до введения санкций против России на 56 миллиардов долларов.
Согласно информации, предоставленной РИА Новости, до введения санкций 27 стран Евросоюза закупали углеводороды у России на сумму около 102,5 миллиарда долларов в год. Однако, после введения санкций, объёмы сделок в прошлом году сократились до 31,6 миллиарда долларов, что привело к снижению доходов России от поставок в Европу до 70,9 миллиарда долларов.

Однако, несмотря на сокращение экспорта в Европу, Россия сумела значительно увеличить свои доходы от экспорта углеводородов в другие страны. В дружественные страны, такие как Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия, объёмы закупок увеличились с 59,9 миллиарда долларов в период с 2019 по 2021 годы до 186,7 миллиарда долларов в 2023 году. Это означает, что Россия получила дополнительные 126,8 миллиарда долларов дохода от экспорта в эти страны, что на 56 миллиардов долларов больше, чем выпавшие доходы от поставок в Евросоюз.

Введение санкций со стороны Евросоюза привело к негативным последствиям для его экономики. Уже в 2022 году цены на газ в Европе начали расти рекордными темпами, и с тех пор европейские потребители вынуждены покупать газ по более высоким ценам, чем в России. Таким образом, Россия продолжает укреплять свою позицию на мировом рынке углеводородов, увеличивая экспорт в другие страны и компенсируя потери от сокращения поставок в Европу.

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#нефть
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Армия США получила в распоряжение «революционный» миномет NEMO
Армия США получила доступ к прототипу самоходного миномета AMPV NEMO
11 марта 2024, 05:09

Фото: iStock/Serhej Calka

Компания BAE Systems поставила армии США первый прототип самоходного миномета NEMO, установленного на шасси бронированной многоцелевой машины (AMPV). «Прорывная» машина получила автоматический модуль с минометом, сообщает журнал Army Recognition.
Базовое шасси гусеничной AMPV было дополнено комплектом External Mission Equipment Package, на который можно быстро устанавливать различные боевые модули. Самоходная установка оснащена дистанционно управляемым минометным комплексом Patria NEMO.

«Эта поставка знаменует собой дебют первой в мире полностью автоматизированной минометной системы, установленной на гусеничном бронетранспортере», – сообщается в материале.

В ближайшие месяцы будут проведены полевые испытания AMPV NEMO, чтобы определить его пригодность.

Отмечается, что миномет калибра 120 миллиметров может работать в режиме одновременной огневой атаки, при котором пять мин, выпущенных за четыре секунды, одновременно достигают цели; максимальная скорострельность NEMO составляет 10 выстрелов в минуту, а дальность полета обычного снаряда – 10 км.

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#комплекс
#сша
#вооружение
#машины
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Россия перестала быть одним из двух крупнейших экспортёров вооружений в мире
SIPRI: РФ опустилась на третье место в мире по объёму экспорта вооружений
11 марта 2024, 04:03

Фото: iStock/Phantom1311

США продолжают наращивать свою долю на мировом рынке экспорта вооружений, в то время как цифры России падают. К такому выводу пришли эксперты из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Эксперты института ставят Москву на третье место среди крупнейших экспортеров оружия в мире, после США и Франции,
США сохраняют лидирующую позицию, их экспорт вооружений вырос на 17% за последние пять лет, благодаря тому, что Вашингтон поставлял основные типы вооружения в 107 государств по всему миру. Второе место Франции в рейтинге обеспечили поставки боевых самолетов в Египет, Индию и Катар.

Россия, по данным SIPRI, сократила экспорт вооружений на 53% за период 2019-2023 годов, доля Москвы в глобальных поставках при этом уменьшилась на 10%. Однако власти РФ настаивают, что спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается.

Крупнейшим европейским импортером оружия стала за эти годы Украина. А в 2023 году Киев, по версии SIRPI, смог стать также и третьим по величине импортером в мире – поставки вооружений украинской стороне, благодаря военному конфликуту, обеспечили как минимум 30 стран.

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