В Подмосковье построят два завода в сфере лёгкой промышленности

Правительство Латвии утвердило список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости. Запрет, касающийся сельскохозяйственной и кормовой продукции, имеющей российское или белорусское происхождение, вступает в силу с 8 марта и действует до 1 июля 2025 года, с возможностью его продления.