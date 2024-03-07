В Подмосковье построят два завода в сфере лёгкой промышленности

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности построят в этом году на территории Московской области, ещё четыре подмосковных завода модернизируют, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«В рамках проектов импортозамещения на территории региона запустят производство текстильных изделий, трикотажной ткани, санитарно-гигиенических изделий и пр.», — говорится в сообщении.Проекты планируется реализовать в Бронницах, Подольске, Орехово-Зуеве, Богородском и ряде других округов. Благодаря этим проектам в регионе появится ещё более 360 рабочих мест. Инвестиции составят около 1,3 млрд рублей.
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