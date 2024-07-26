Подмосковье пригласили на промышленную выставку во Вьетнаме

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Принять участие в VI международной промышленной выставке EXPO EURASIA VIETNAM 2025, а также бизнес-форуме, которые пройдут на полях международной строительной выставки VIETBUILD 2025, пригласили делегацию Московской области, сообщает пресс-служба АО «Зарубеж-Экспо».
«Выставка разместится на площади около 42 тысяч квадратных метров, в ней примут участие свыше 5 тысяч экспонентов и 200 тысяч посетителей из разных стран. На выставке будут представлены такие направления, как строительство, информационные технологии, энергетика, образование, транспорт и машиностроение», — говорится в сообщении.В рамках деловой программы выставки запланирована международная конференция, презентация регионов, бизнес-форум, профильные семинары и круглые столы, а также биржа контактов в формате В2В.
Выставка будет проходить во вьетнамском городе Хошимин.
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