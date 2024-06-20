Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье стартовал второй сезон проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ»

В Подмосковье стартовал второй сезон проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ»

20 июня 2024, 13:40
Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Оригинал
Подмосковная молодежь встретилась с Павлом Островским в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — это серия паблик-токов, на которых молодежь встречается с лидерами общественного мнения из разных сфер — от творчества до геополитики. Первым гостем стал православный блогер, священник Русской Православной Церкви Павел Островский.

«МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — удобный формат мероприятия, где ребята могут встретиться с известными людьми. На паблик-токах они могут через живой диалог поговорить о геополитике, СВО, патриотизме и герое в наши дни.Отец Павел, с которым встретились ребята, популярен среди молодежи. Встреча получилась искренней. Ребята пришли на встречу более 1000 человек и провели время интересно, — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.



Несмотря на сложность поднимаемых тем, встреча прошла очень легко и непринужденно. Спикеру и гостям удалось просто и открыто поговорить о самом сложном — о смерти, о пустоте в душе, которая появляется у человека с годами, о поиске себя.

На встрече одной из основных тем были традиционные семейные ценности. Павел Островский рассказал о секретах крепких семейных отношений, своих взглядах на роли мужчины и женщины в браке, о важности поддержки в семье и многом другом.

Читайте также:

Жителей Подмосковья приглашают на форум Kazan Digital Week

В Дубне вручили земельные сертификаты многодетным семьям

В Анапе проведут общероссийский форум по вопросам детского отдыха
#молодёжь
#ценности
#священник
#будущее
#отец
#мужчины
#встреча
#блогер
#екатерина швелидзе
Подмосковье приняло участие в конференции по соблюдению прав человека в СИЗО
20 июня 2024, 13:49

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Межрегиональная конференция «Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции» состоялась в Москве, участие в её работе приняла омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба подмосковного уполномоченного по правам человека.
Ирина Фаевская отметила, что тема, поднятая на конференции, не теряет актуальности.

«В прошлом году ко мне поступило почти 6% обращений (из СИЗО — прим. ред.), большинство из которых связаны с качеством медицинской помощи в изоляторах и условиями содержания. И в этом году нет тенденции к снижению таких обращений», — сказала омбудсмен Подмосковья.
Она подчеркнула, что ни одно из поступивших обращений не остаётся без внимания.

«Я и мои сотрудники по необходимости выезжаем, чтобы разобраться в ситуации на месте», — добавила Фаевская.
Конференция проводилась 18-19 июня, на ней были представлены различные практики защиты прав человека в условиях изоляции.

Читайте также:

Омбудсмен Подмосковья Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Мосстатом

Подмосковный омбудсмен Фаевская организовала квест для детей участников СВО

Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права жительницы Королёва
#ирина фаевская
#сизо
#омбудсмен
#москва
#конференция
#права
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшую ведущую программы «Вести» Курбангалееву* объявили в розыск
МВД объявило в розыск экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву*
20 июня 2024, 13:29

Фото: iStock/???? ??????

МВД России объявило в розыск журналистку, бывшую телеведущую на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву*. Карточка с ее фотографией появилась в базе МВД.
Примечательно, что статья, по которой экс-ведущую разыскивают, не уточняется. Согласно информации ТАСС, Курбангалееву* разыскивают по делу об оправдании терроризма.

В настоящее время Курбангалеева* проживает за пределами РФ, в Праге. Также она ведет свой канал на YouTube.

Ранее сообщалось, что в розыск объявлены журналисты Екатерина Фомина и Роман Анин**. Известно, что против Фоминой открыто уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ.

Читайте также:

Суд вынес приговоры фигурантам дела о покушении на главу Крыма Аксенова

Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону Заболотнева отстранили

В ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским

* Внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма

** Признан иностранным агентом в РФ
#суд
#уголовное журналисты
#розыск
#youtube
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске
SHOT: Кушанашвили прооперировали, предварительный диагноз — цирроз печени
20 июня 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Об этом информирует Telegram-канал SHOT со ссылкой на родственников.
Согласно информации источника, несколько дней назад Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота. Журналист самостоятельно поехал в клинику на обследование.

Отмечается,что Кушанашвили поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Стало известно, что шоумену необходима срочная операция.

В настоящее время известный российский телеведущий восстанавливается после проведенной операции.

Напомним, в ноябре прошлого года Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». После сам журналист опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежал там в реанимации с подозрением на инфаркт. При этом Отар заявил, что «похоронит» всех распространителей слухов о нём и его здоровье.

Читайте также:

Отказало сердце в ресторане: чем был болен Кушанашвили и за что его «избила» Пугачева

«Я всех похороню»: Кушанашвили опроверг слухи о своей госпитализации с инфарктом

«Упади на колени»: Кушанашвили прокомментировал пьяный дебош Кологривого
#операция
#журналист
#здоровье
#сердце
#инфаркт
#операции
#диагноз
#продюсер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья приглашают на форум Kazan Digital Week
20 июня 2024, 13:05

Фото: iStock/pcess609

Международный форум Kazan Digital Week-2024 проведут в столице Татарстана с 9 по 11 сентября, принять в нём участие приглашают производителей и пользователей цифровых технологий, учёных и экспертов, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«В рамках форума организуют тематические сессии, круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы, а также выставку высокотехнологичных разработок, программно-аппаратных комплексов и действующих образцов оборудования и техники. На площадке выставки планируется представить более 200 компаний», — говорится в сообщении.
Заявки на участие в работе форума в качестве спикера принимаются до 1 июля. Прочие участники могут зарегистрироваться до 6 сентября включительно.

Все подробности о работе форума размещены на его официальном сайте. Там же проводится онлайн-регистрация.

Читайте также:

В Анапе проведут общероссийский форум по вопросам детского отдыха

Молодёжь Подмосковья приглашают на форум «Ладога»

На форуме «Строим Россию!» обсудят инфраструктурное развитие страны
#казань
#it
#форум
#цифровизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника
20 июня 2024, 13:03

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Православные христиане вскоре будут отмечать один из главных церковных праздников – Троицу. На какой день выпадает торжество в 2024 году и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».

Какого числа отмечают Троицу в 2024 году


В 2024 году праздник приходится на 23 июня. Дата торжества смещается, однако всегда выпадает на 50-й день после Пасхи.

История и суть праздника Святой Троицы


Согласно церковному преданию, на 50-й день после Христова воскресения Святой Дух сошел на апостолов, которые собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. После чудесного явления апостолы заговорили на разных языках и были наделены способностью исцелять и пророчить. Апостолы отправились в разные части света, чтобы рассказать людям о чуде и проповедовать христианство.

День Святой Троицы был установлен в 381 году. Именно эта дата считается временем рождения христианской церкви.

Христиане ассоциируют торжество с освобождением от греха.

В этот день предки устраивали широкие гуляния, плели венки, водили хороводы, пели песни и накрывали столы. Жилье также было принято украшать. В домах пол посыпали свежей травой , а иконы украшают цветами и ветвями березы.

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник
Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник


Как отмечать Троицу


Подготовка (родительская суббота, уборка и т.д.)


Накануне Троицы следует тщательно убрать жилище и придомовую территорию. Физический труд накануне праздника и в день самого торжества нежелателен. Предшествует Троице Родительская суббота. В 2024 году она выпадает на 22 июня. В этот день принято поминать усопших.

В этот день в храмах проходят службы, православные верующие молятся об умерших и посещают кладбища.

Что нужно делать в праздник православным верующим


В праздник Троицы следует посетить торжественную литургию и помолиться. После Божественной литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к триединому Богу. С этого дня, впервые после Пасхи, и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время службы.

Чего нельзя делать на Троицу


На праздник Троицы нельзя ссориться и браниться. Считается, что Святой Дух покинет жилище, если оскорбится дурным словом. Плохой приметой станет купание в водоемах. Прибирать в доме или огороде на Троицу также не стоит. Следует избегать шитья и любого другого рукоделия.


Народные приметы и обычаи на Троицу


Святая Троица или Пятидесятница считается днем, когда лето окончательно вступает в свои права. Дождливая погода на праздник сулит обильный урожай хлебов и грибов. Если в церковное торжество угодить под дождь – то желания вскоре сбудутся. Хорошей приметой станет радуга в этот день.

В старину на Троицу было принято гадать. Молодые незамужние девушки клали под подушку ветвь березы и загадывали, чтобы им приснился суженый.

Устраивать пышные торжества, отмечать дни рождения или играть свадьбы на Троицу или Родительский день нежелательно. Как правило, важные даты отмечают после того, как будет отдана дань уважения усопшим.

Читайте также:

Ссориться со свекровью и ловить ласточек: что нельзя делать в церковный праздник 9 мая

Церковный праздник 31 октября: почему этот день опасен и что делать категорически нельзя

Дмитриевская родительская суббота 2023: приметы, что нельзя делать, как поминать
#история
#дождь
#праздник
#погода
#урожай
#лето
#жилище
#кладбища
#традиции
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне вручили земельные сертификаты многодетным семьям
20 июня 2024, 12:42

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Сертификаты на земельные участки вручили десяти многодетным семьям городского округа Дубна, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участки для многодетных семей выделили в Левобережье, в районе посёлка Ла-Кросс. Площадь каждого участка составляет от 10 до 15 соток — в зависимости от конфигурации. Вручение состоялось в торжественной обстановке», — говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что работа по выделению земельных участков многодетным семьям является одной из приоритетных и будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 году в Московской области бесплатные земельные участки получили более 500 многодетных семей, проживающих в 40 городских округах региона.

Читайте также:

В Дубне собрались более 20 делегаций российских наукоградов

Путин дал старт работам по технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне

В Дубне ведётся обустройство велодорожек
#дубна
#земельные участки
#многодетная семья
#сертификат
#земля
#участок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский турист сравнил КНДР с тюрьмой
20 июня 2024, 12:39

Фото: istock / DedMityay

Во время майских праздников русский турист Дмитрий посетил КНДР вместе с группой. Он подчеркнул, что поездку в Северную Корею можно организовать только через туроператора и только в группе, индивидуальные поездки не разрешены.
Он также отметил, что в Северной Корее отсутствует доступ к интернету в том виде, как мы его знаем. Хотя местные используют ограниченные ресурсы, например, маркетплейсы, для туристов предусмотрен ограниченный доступ в глобальную сеть, который ограничен 15 минутами в день.

Он также отметил, что в отеле жили с гидами, что также было необычным для него.

«Хотя это не тюрьма, но ты находишься в довольно закрытом пространстве», — добавил Дмитрий в интервью телеканалу «МИР 24».
Он заключил свой рассказ, отметив, что в КНДР очень рады туристам из России и общая любовь к России здесь явно ощущается.

Читайте также:

Владимира Путина наградили высшей наградой КНДР

Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

В КНДР чиновник выгнал из зала Лаврова и Белоусова, опередивших Ким Чен Ына
#сотрудничество
#любовь
#тюрьма
#интервью
#мир
#кндр
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковных рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за смерчей
20 июня 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Приостановить работу летних веранд кафе и ресторанов в Московской области порекомендовали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия из-за крайне неблагоприятного метеопрогноза, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня в период с полудня до 17:00 на территории Московской области ожидаются грозы с ливнями и ветром с порывами до 23 метров в секунду, местами град и смерчи. Рекомендуем владельцам ресторанов и кафе приостановить работу летних веранд до улучшения погоды», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что из-за шквалистого ветра следует укрепить наружные конструкции, свернуть зонты, а мебель занести в помещение.

Жителей региона призвали быть максимально внимательными, а при возникновении опасных ситуаций немедленно звонить по номеру экстренных служб 112.

Читайте также:

В Подмосковье предупредили об опасности смерча

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Синоптик Цыганков предупредил о похолодании в Москве
#погода
#непогода
#московская область
#подмосковье
#кафе
#рестораны
#минсельхозпрод мо
#гроза
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье спасатели провели тренировки в теплодымокамерах
20 июня 2024, 12:20

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировки в теплодымокамерах в округах Серпухов, Ступино и Чехов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Теплодымокамера позволяет пожарным и спасателям подготовиться к работе в реальных условиях пожара. В ней можно почувствовать, как температура в горящем здании достигает опасно высоких отметок, а густой дым быстро распространяется по помещению.

«После инструктажа по мерам безопасности пожарные сформировали группу газодымозащитной службы и, надев дыхательные аппараты, зашли в теплодымокамеру. Они провели поиск и эвакуацию «пострадавшего» — манекена, отключили электроэнергию и отработали задачи по обнаружению очага пожара.Огнеборцы успешно справились с условным пожаром и в полном составе вышли из теплодымокамеры на свежий воздух. Работники пожарно-спасательной службы выполнили все поставленные цели и задачи тренировки и успешно преодолели все испытания», — рассказал замначальника Александр Голяк.

Регулярное проведение таких учений — это ценный опыт для газодымозащитников. Они позволяют специалистам проверить и улучшить свою выносливость, физическую работоспособность и способность адаптироваться к высоким температурам.

Читайте также:

В Солнечногорске спасли из воды подростка, сломавшего ногу при купании

Из горящей квартиры в Солнечногорске спасли пенсионерку

Подмосковные спасатели помогли семье в застрявшем после ливня автомобиле
#испытания
#пожарные
#температура
#воздух
#тренировки
#работники
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф