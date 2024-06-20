В Подмосковье стартовал второй сезон проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ»

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
Подмосковная молодежь встретилась с Павлом Островским в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — это серия паблик-токов, на которых молодежь встречается с лидерами общественного мнения из разных сфер — от творчества до геополитики. Первым гостем стал православный блогер, священник Русской Православной Церкви Павел Островский.
Несмотря на сложность поднимаемых тем, встреча прошла очень легко и непринужденно. Спикеру и гостям удалось просто и открыто поговорить о самом сложном — о смерти, о пустоте в душе, которая появляется у человека с годами, о поиске себя.
На встрече одной из основных тем были традиционные семейные ценности. Павел Островский рассказал о секретах крепких семейных отношений, своих взглядах на роли мужчины и женщины в браке, о важности поддержки в семье и многом другом.
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«МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — удобный формат мероприятия, где ребята могут встретиться с известными людьми. На паблик-токах они могут через живой диалог поговорить о геополитике, СВО, патриотизме и герое в наши дни.Отец Павел, с которым встретились ребята, популярен среди молодежи. Встреча получилась искренней. Ребята пришли на встречу более 1000 человек и провели время интересно, — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Несмотря на сложность поднимаемых тем, встреча прошла очень легко и непринужденно. Спикеру и гостям удалось просто и открыто поговорить о самом сложном — о смерти, о пустоте в душе, которая появляется у человека с годами, о поиске себя.
На встрече одной из основных тем были традиционные семейные ценности. Павел Островский рассказал о секретах крепких семейных отношений, своих взглядах на роли мужчины и женщины в браке, о важности поддержки в семье и многом другом.
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Мира Полтева