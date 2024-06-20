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В Анапе проведут общероссийский форум по вопросам детского отдыха

20 июня 2024, 11:18
Фото: iStock/SerrNovik

Фото: iStock/SerrNovik

Четвёртый общероссийский образовательный форум #PROотдых-2024 «Устойчивое развитие во имя счастливого детства» будет проходить в Анапе с 5 по 14 сентября, сообщает пресс-служба Фонда развития детских лагерей.
«В рамках форума организуют коммуникативные и обучающие блоки по шести темам: «Воспитание и развитие современных детей», «Индустрия гостеприимства в сфере детского отдыха», «Технологии, формы и содержание воспитательной работы», «Подготовка вожатых», а также блоки, посвящённые законодательному регулированию в сфере детского отдыха и анализу рынка детского отдыха в стране», — говорится в сообщении.
По итогам форума участники получат удостоверение о повышении квалификации.



Подробная информация о мероприятии и условиях участия в нём размещена на сайте форума.

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#анапа
#детские лагеря
#дети
#отдых
Эксперт по фэншуй раскрыла опасность от некоторых зеркал
20 июня 2024, 12:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Мастер фэншуй Горностаева: Зеркала в форме треугольника не стоит держать дома
По ее словам, от поврежденных и треснувших зеркал стоит сразу избавляться сразу, иначе они могут принести несчастье.

«Кроме того, нельзя оформлять интерьер зеркальной плиткой, так как она будет резать силуэт отражающихся в ней людей. А это будет провоцировать болезни, депрессии и неудачи», — рассказала Горностаева в беседе с «Москвой 24».

Также стоит отказаться от зеркальных столов и комодов с такими фасадами.

При этом специалист отметила, что рамы для зеркал могут быть любыми, так как они не влияют на фэншуй дома. При этом важное значение имеет форма зеркала. По словам Горностаевой, треугольные и ромбовидные зеркала и зеркальную плитку держать в доме не стоит. Такие формы представляют стихию Огня, а повторяющие ее зеркальные поверхности могут спровоцировать материальные проблемы.

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Подмосковной станции скорой помощи передадут около 80 автомобилей
20 июня 2024, 12:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 80 новых автомобилей класса «В» поступят в распоряжение Московской областной станции скорой помощи в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Развитие областной скорой помощи — это одна из важнейших и приоритетных задач. В этом году Московская областная станция скорой помощи получит 77 новых автомобилей на сумму почти 700 миллионов рублей», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Новые машины скорой помощи будут укомплектованы всей необходимой медицинской техникой, в том числе портативными аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами и прочим оборудованием.

В министерстве также напомнили, что в текущем году в Люберцах открыли новый пост скорой помощи, а в Ногинске — подстанцию.

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#подмосковье
#здравоохранение
#медицина
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В Подмосковье проводятся работы по обустройству лесных дорог
20 июня 2024, 11:58

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

С опережением графика идут работы по эксплуатации и обустройству подмосковных лесных дорог. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Для поддержания стабильной лесопожарной обстановки в подмосковных лесах проводятся различные противопожарные мероприятия. Их цель — предотвратить возгорания, не допустить распространения огня на большие площади и обеспечить условия для эффективного патрулирования лесного фонда и тушения пожаров.

«В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в лесах региона предусмотрен комплекс мероприятий по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Общий объём работ составляет 284,9 километра. На данный момент уже очищено, обустроено и отремонтировано более 50 километров таких дорог», — поделились в пресс-службе.

При проведении работ осуществляется планировка и выравнивание земляного полотна.

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#подмосковье
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В Подмосковье проверили девять участков теплосети
20 июня 2024, 11:54

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Гидравлические испытания девяти участков тепловых сетей провели в шести городских округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Испытания проводились в шести округах, среди которых Химки, Домодедово, Клин, Солнечногорск и Дубна. Из девяти проверенных участков испытание успешно прошли восемь. Это означает, что они готовы к эксплуатации в осенне-зимний период», — говорится в сообщении.
Утечка в ходе проверки была выявлена на одном из участков теплотрассы в городском округе Солнечногорск. Теперь здесь проведут ремонтные работы и утроят повторное тестирование.

В министерстве отметили, что гидравлические испытания теплосетей проводятся и в других городских округах Подмосковья, так как эта необходимый этап подготовки к отопительному сезону.

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#отопление
#минжкх мо
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, когда закончатся проливные дожди в Москве
Синоптик Позднякова: проливные дожди в Москве закончатся к выходным
20 июня 2024, 11:50

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Проливные дожди в столичном регионе закончатся уже в предстоящие выходные. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«В четверг Москва еще будет в зоне активных фронтов Атлантического циклона, а в субботу и воскресенье столица будет уже в тыловой части этого циклона. Ветер будет плотный, но сменится на северо-западный, атмосферное давление вырастет, а количество осадков существенно уменьшится», — рассказала Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

Однако могут пройти небольшие локальные дожди. При этом температура в выходные будет на 1–1,5 градуса ниже нормы.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что в Москве прогнозируются условия для формирования смерча.
«Вероятность (образования смерча в Москве — ред.) очень маленькая. Но прогнозируются условия его формирования. Это редко бывает в умеренных широтах, крайне редкое событие. Но условия действительно существуют», — рассказал Вильфанд.

Он пояснил, что смерчи в основном связаны с прохождением хорошо выраженных холодных фронтов.

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#дожди
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Троицкая родительская суббота 2024: как правильно поминать умерших, что нельзя делать
Родительская суббота 22 июня 2024: как правильно молиться и поминать родных
20 июня 2024, 11:25

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В православном календаре 22 июня считается днем, в который принято молиться за усопших. О том, как правильно поминать родных и что запрещено делать в Родительскую субботу, читайте в материале «Радио 1».

Когда Троицкая родительская суббота в 2024 году


День поминания усопших не имеет закрепленной даты и зависит от празднования Троицы. Двунадесятый праздник, установленный в честь сошествия Святого Духа и апостолов, приходится на 50 день после Пасхи. Так как в 2024 году Святая Троица выпадает на 23 июня, то Родительский день или Троицкую родительскую субботу православные христиане будут отмечать 22 июня.

История и суть Троицкой субботы


Троицкая суббота по библии является последним днем Церкви Ветхого Завета перед установлением новых традиций, которые связаны с Христом. Торжество посвящено поминовению всех умерших. Поскольку в этот день принято вспоминать не только усопших близких, но и жертв катастроф, войн, без вести пропавших, Троицкую субботу еще называют Вселенской.

Древние славяне отмечали похожее торжество, посвященное усопшим, только придавали ему мифическое значение. Считалось, что в поминальный день умершие оставляют загробный мир и приходят в мир живых в виде деревьев, травы и цветов.

Народные приметы и обычаи


В храмах в Троицкую родительскую субботу проходят заупокойные богослужения: литургия и панихида. Верующие молятся по усопшим, заказывают Сорокоусты, приносят в церкви постные блюда для поминального стола. В Родительскую субботу принято посещать кладбища, где упокоены близкие. Завершается церковное торжество поминальной трапезой, на которую принято звать даже самых дальних родственников.

С Троицкой поминальной субботой также связаны несколько примет. Согласно народным верованиям, в ночь перед торжеством усопшие могут присниться близким. Если во сне покойник спокоен и не просит о помощи или не приглашает за собой, это хороший знак. Считается, что такие сны могут дать ответы на сложные вопросы или дельные советы.

Накануне Троицы в домах принято ставить ветки осины. Если на утро Родительской субботы листья останутся зелеными, то это значит, что год пройдет хорошо, а близкие не будут болеть. Желтеющие или сохнущие листья предвещали трудности и возможные потери.


Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника
Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника


Что принято делать в Троицкую субботу


В Троицкую субботу принято посещать службы в храме, поминать близких на кладбище. Православным христианам разрешены в этот день все ритуалы, связанные с поминовением усопших. Важно также соблюдать пост и избегать веселья и празднеств. Хорошим делом станет помощь нуждающимся и благотворительность.


Как правильно молиться и поминать родных


В Родительский день перед литургией можно подать записки о молитве за усопшего в церковной лавке. Можно заказывать молитву не только сразу после дня упокоения, но и в особые памятные дни. Также можно заказать Сорокоуст об упокоении. Молитвы за умерших можно найти в молитвослове. Лучшее поминовение усопших на кладбище – чтение панихиды.

Что запрещено в Троицкую родительскую субботу


  1. В Троицкую родительскую субботу нельзя чрезмерно веселиться и злоупотреблять алкоголем.
  2. Не стоит устраивать пышные застолья и проводить свадьбы.
  3. В храм можно приносить и жертвовать только постную еду.
  4. Нельзя врать, проводить языческие обряды и гадать.
  5. Не приветствуется в Троицкую субботу тяжелый физический труд.
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#храм
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#богослужения
#родители
#память
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Судебные приставы провели в аэропорту Шереметьево акцию «Узнай о своих долгах»
20 июня 2024, 10:40

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

Информационную акцию «Узнай о своих долгах» провели в международном аэропорту Шереметьево подмосковные судебные приставы: они напомнили об ограничениях на вылет для должников и объяснили, как проверить наличие задолженностей, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Гражданам рассказали, как узнать о наличии либо отсутствии задолженностей по различным категориям исполнительных документов, а также о способах их погашения и процедуре снятия ограничения права выезда за пределы России», — говорится в сообщении.
Приставы показали, как работает онлайн-ресурс «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП, а также сервис «Ход снятия ограничения» на портале госуслуг. Они также объяснили, что информация об оплате долга поступает не мгновенно, а в течение 1-3 суток, поэтому избавляться от задолженностей следует заранее, а не в день вылета.

Участники акции также пояснили, что право покинуть страну ограничивают, если долг составляет более 30 тысяч рублей, а по социально значимым выплатам, таким как алименты или возмещение вреда, — более 10 тысяч рублей.

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#долги
#шереметьево
#фссп
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В Пушкино пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
20 июня 2024, 10:30

Фото: istockphoto / Urbanscape

Пушкино станет одной из площадок федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
25 июня с 10:00 до 14:00 в торговом центре «Акварель» будут представлены вакансии от крупнейших предприятий и учреждений городского округа и соседних муниципалитетов.

«О своей работе расскажут ООО «Газпром Теплоэнерго МО», ООО «Аква-Сервис», АО «КНИИМ», АО «НПО «Базальт», АО «МТТС» и другие. Это отличная возможность сравнить актуальные предложения на рынке труда и выбрать наиболее подходящее для себя. Сотрудники Центра занятости Подмосковья помогут сориентироваться в многообразии вариантов», — поделились в пресс-службе администрации.

Дополнительную информацию о местах проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства можно найти в социальных сетях Центра занятости.

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#пушкинский округ
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Загруженность дорог Подмосковья утром 20 июня составила четыре балла
20 июня 2024, 10:05

Фото: istockphoto / Urbanscape

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро четверга, 20 июня, оценивается на четыре балла, при этом проезд в сторону Москвы затруднён на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются по направлению к столице на федеральных трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Носовихинское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Каширское, Новорижское, Киевское, Можайское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области утром 20 июня фиксируется 905 тысяч машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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