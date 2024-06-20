В Анапе проведут общероссийский форум по вопросам детского отдыха

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Четвёртый общероссийский образовательный форум #PROотдых-2024 «Устойчивое развитие во имя счастливого детства» будет проходить в Анапе с 5 по 14 сентября, сообщает пресс-служба Фонда развития детских лагерей.
«В рамках форума организуют коммуникативные и обучающие блоки по шести темам: «Воспитание и развитие современных детей», «Индустрия гостеприимства в сфере детского отдыха», «Технологии, формы и содержание воспитательной работы», «Подготовка вожатых», а также блоки, посвящённые законодательному регулированию в сфере детского отдыха и анализу рынка детского отдыха в стране», — говорится в сообщении.По итогам форума участники получат удостоверение о повышении квалификации.
Подробная информация о мероприятии и условиях участия в нём размещена на сайте форума.
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