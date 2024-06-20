Жителей Подмосковья приглашают на форум Kazan Digital Week

Фото: iStock/pcess609
Международный форум Kazan Digital Week-2024 проведут в столице Татарстана с 9 по 11 сентября, принять в нём участие приглашают производителей и пользователей цифровых технологий, учёных и экспертов, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«В рамках форума организуют тематические сессии, круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы, а также выставку высокотехнологичных разработок, программно-аппаратных комплексов и действующих образцов оборудования и техники. На площадке выставки планируется представить более 200 компаний», — говорится в сообщении.Заявки на участие в работе форума в качестве спикера принимаются до 1 июля. Прочие участники могут зарегистрироваться до 6 сентября включительно.
Все подробности о работе форума размещены на его официальном сайте. Там же проводится онлайн-регистрация.
Читайте также:
В Анапе проведут общероссийский форум по вопросам детского отдыха
Молодёжь Подмосковья приглашают на форум «Ладога»
На форуме «Строим Россию!» обсудят инфраструктурное развитие страны
Лев Каштанов