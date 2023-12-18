Подмосковье продолжит развивать сотрудничество с Белоруссией в сельском хозяйстве, науке и культуре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область продолжит развивать сотрудничество в Белоруссии в сельском хозяйстве. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил на переговорах в Минске белорусскому президенту Александру Лукашенко.
«Большая тема – всё, что касается сельского хозяйства и потенциала экспорта продукции за рубеж. У нас крупные хабы, и это позволяет производителям экспортировать свою продукцию в разные уголки мира, – сказал Воробьёв.Белоруссия входит в число мировых лидеров по экспорту мясо-молочных продуктов. Страна готова оказать содействие в развитии молочнотоварного производства, поставок элитных семян белорусской селекции, высокопродуктивных кормов и премиксов, удобрений и средств защиты растений.
В числе других направлений сотрудничества – медицинские услуги и реабилитация. Лукашенко отметил, что многие жители столичного региона побывали в белорусских здравницах, воспользовались услугами местных учреждений.
Московская область входит в число лидеров в сфере науки и инноваций в России. На территории Подмосковья расположено восемь из 13 наукоградов. Кроме того, в регионе реализуются три из семи проектов класса Мегасайнс в России. Это NICA в Дубне, Источник синхротронного излучения четвёртого поколения с лазером на свободных электронах, Прототип импульсного «безреакторного» источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа в городском округе Протвино.
«Московская область обладает одним из крупнейших в России научно-технических комплексов, и Белоруссия заинтересована в расширении сотрудничества по различным вопросам научно-технической деятельности. Думаю, мы могли бы сформировать план научно-технического сотрудничества, дорожную карту по взаимодействию нашей Национальной академии наук и Московской области», – предложил Лукашенко.Особое внимание – культурному и образовательному обмену. «В Подмосковье есть флагманские школы, которые с большим удовольствием примут ребят из Белоруссии. А преподаватели могут обмениваться методиками воспитания, преподавания. Всё это позволит нам лучше понимать друг друга. Мы дорожим отношениями с Белоруссией», – заверил подмосковный губернатор.
Ранее сообщалось, что на встрече в Минске губернатор Подмосковья и президент Белоруссии обсудили вопросы экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества, а также совместные проекты.
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Лора Луганская