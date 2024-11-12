Подмосковье стало лидером по числу новых инвестпроектов по критериям Минэкономразвития

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область заняла первое место среди регионов России по количеству проектов, включённых в Сводный перечень новых инвестиционных проектов Минэкономразвития страны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Сегодня в Сводный перечень НИП включено 100 инвестпроектов, реализованных и реализуемых на территории региона. По этому показателю он занимает первое место среди всех субъектов Федерации. Только с начала 2023 года в этот список внесли 48 подмосковных проектов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Активное формирование перечня НИП с утверждёнными на федеральном уровне критериями началось в 2021 году. Туда могут быть включены проекты с объёмом инвестиций от 50 млн рублей. Ключевой критерий отбора – участие региона в создании инфраструктуры для инвестиционного проекта. Это могут быть объекты дорожной, коммунальной, энергетической и другой инфраструктуры.
Сводный перечень сформирован в рамках поддержки регионов в части создания комфортных условий для привлечения инвесторов.
Московская область также стала лидером среди регионов по объёму списанной задолженности по бюджетным кредитам за 2023 год.
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