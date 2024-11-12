В подмосковных теплицах с начала года собрали 107,5 тыс. тонн урожая

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Производство овощей защищённого грунта в Подмосковье с начала года достигло 107,5 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Среди тепличных культур урожай огурцов с января составил 68,6 тыс. тонн, объём производства томатов превысил 35,6 тыс. тонн, листового салата – 3 тыс. тонн. По оценкам, к концу года валовый сбор овощей защищённого грунта может достигнуть 125,8 тысяч тонн», – отметили в подмосковном Минсельхозпроде.Там добавили, что в регионе в тепличных комплексах круглый год без потери полезных свойств выращиваются сельскохозяйственные культуры и листовые салаты.
Читайте также:
Продукцию Клинского мясокомбината представили на выставке в Китае
В Клину подали 12 заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса
В Подмосковье построят цифровой промышленный коворкинг
Лора Луганская