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В подмосковных теплицах с начала года собрали 107,5 тыс. тонн урожая

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Производство овощей защищённого грунта в Подмосковье с начала года достигло 107,5 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.


«Среди тепличных культур урожай огурцов с января составил 68,6 тыс. тонн, объём производства томатов превысил 35,6 тыс. тонн, листового салата – 3 тыс. тонн. По оценкам, к концу года валовый сбор овощей защищённого грунта может достигнуть 125,8 тысяч тонн», – отметили в подмосковном Минсельхозпроде.
Там добавили, что в регионе в тепличных комплексах круглый год без потери полезных свойств выращиваются сельскохозяйственные культуры и листовые салаты.

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Подмосковье стало лидером по числу новых инвестпроектов по критериям Минэкономразвития
Подмосковье – лидер по числу новых инвестпроектов по критериям Минэкономразвития
12 ноября 2024, 21:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область заняла первое место среди регионов России по количеству проектов, включённых в Сводный перечень новых инвестиционных проектов Минэкономразвития страны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Сегодня в Сводный перечень НИП включено 100 инвестпроектов, реализованных и реализуемых на территории региона. По этому показателю он занимает первое место среди всех субъектов Федерации. Только с начала 2023 года в этот список внесли 48 подмосковных проектов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Активное формирование перечня НИП с утверждёнными на федеральном уровне критериями началось в 2021 году. Туда могут быть включены проекты с объёмом инвестиций от 50 млн рублей. Ключевой критерий отбора – участие региона в создании инфраструктуры для инвестиционного проекта. Это могут быть объекты дорожной, коммунальной, энергетической и другой инфраструктуры.

Сводный перечень сформирован в рамках поддержки регионов в части создания комфортных условий для привлечения инвесторов.

Московская область также стала лидером среди регионов по объёму списанной задолженности по бюджетным кредитам за 2023 год.

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#екатерина зиновьева
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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#минэкономразвития
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Economist: От экономической политики Трампа миру стоит ожидать потрясений
12 ноября 2024, 19:31

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Экономическая политика победившего на недавних президентских выборах в США Дональда Трампа может помочь укрепить доллар. Это будет иметь ощутимые последствия и для всего остального мира.
Об этом пишут обозреватели британского журнала The Economist. В публикации отмечается, что пока не слишком понятно, какую часть своей обширной экономической программы Трамп захочет — и сможет — реализовать. Однако после выборов биржевой индекс крупнейших американских компаний последовательно бьёт рекорды, что даёт подсказки относительно того, чего ожидают инвесторы.

По мнению аналитиков, рост и укрепление доллара зачастую идёт рука об руку с ухудшением перспектив мировой экономики. Пока ставки остаются высокими, американская валюта остаётся убежищем выбора для инвесторов, а также является острой проблемой для всего мира, заключает автор материала.

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#инвесторы
#рост
#индекс
#трамп
#доллар
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Представители Подмосковья смогут побороться за премию «Предприниматель года»
12 ноября 2024, 17:52

Фото: сайт http://xn--80aaiccccwa6aiktdcnd5byo.xn--p1ai/

Представителей бизнеса приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года» за 2024 год. Вручение этой премии – признание и поощрение заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой в стране и за её пределами, отметили в пресс-службе организаторов.
«Цели вручения премии – продвижение региональных брендов, поощрение лучших практик ведения бизнеса, популяризация идеи предпринимательства и празднование заслуг компаний. В этом году премия вручается в 24 номинациях. Имеются и две специальные номинации – «Прорыв года» и «Бизнес от сердца», – говорится в сообщении.
Претендовать на премию могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Есть номинация и для самозанятых. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта.
«Критерии оценки участников – это не только оборот компании, но и репутация, клиентоориентированность и многое другое. Это позволяет стать победителями компании и ИП любого уровня, даже из маленьких городов, что и происходит каждый год», – отметила руководитель оргкомитета Инна Евсина.
Заявки принимаются до 15 декабря 2024 года. Подать их можно по ссылке.

Итоги премии подведут в Москве в марте 2025 года.

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#бизнес
#предприниматель
#награды
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Генпрокурор РФ Краснов поручил проверить информацию о повышении цен на молоко
12 ноября 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Wirestock

Генеральная прокуратура РФ проведёт проверку данных о повышении производителями цен на молоко. Такое поручение дал подчинённым руководитель ведомства Игорь Краснов.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. К проверке будут привлечены специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сотрудники министерства сельского хозяйства и министерства промышленности и торговли РФ. Ранее сообщалось, что крупнейший производитель молочной продукции в России компания «Вимм-билль-данн» предупредила о грядущем росте цен.

По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения возможного неправомерного завышения цен и нарушения прав граждан. В ведомстве подчеркнули, что состояние законности в данной сфере находится на особом контроле органов прокуратуры с учётом высокой социальной значимости молочной продукции.

По данным Росстата, с начала 2024 года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное — на 14,3%.

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#генпрокуратура
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Инвестиции в основной капитал Клина составили с начала года 9 млрд. рублей
12 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock /Elena Chelysheva

В Клину сегодня работают 36 крупных и средних промышленных предприятий. С начала года крупные предприятия городского округа отгрузили продукции на 95,7 млрд рублей. Темп роста составил без малого 129,5%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Промышленные предприятия округа развиваются и модернизируются. Сейчас реализуется несколько крупных инвестпроектов.

Так, ООО «Росвеп-Сервис» строит предприятие по изготовлению теплообменного оборудования. Планируются инвестиции на 150 млн. рублей. «Колхоз Петровский» реконструирует молочно-товарную ферму и намерен вложить в работы 500 млн. рублей. КФХ «Доброселье» строит молочно-товарную ферму на 100 голов крупного рогатого скота и привлекает 50 млн. рублей инвестиций. «Алюпром» расширяет производства алюминиевых конструкций.

Как отметили в пресс-службе, на каждом производстве будут созданы новые рабочие места.

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#клин
#экономика
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Центробанк опроверг информацию о весеннем снижении ключевой ставки
12 ноября 2024, 14:42

Фото: istockphoto/hank5

Заявление депутата Государственной думы Марии Прусаковой о том, что Банк России планирует весной начать снижение ключевой ставки, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
Ранее Прусакова написала, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ сообщила об имеющихся планах по снижению ключевой ставки начиная с марта 2025 года и постепенному доведению её до уровня 2023 года.

В пресс-службе ЦБ РФ подчеркнули, что глав Центробанка, выступая перед фракцией КПРФ не называла и не могла называть каких-то конкретных сроков изменения ключевой ставки. Дальнейшая траектория ставки будет определяться исключительно исходя из уровня инфляции и инфляционных ожиданий, отметили представители регулятора.

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Продукцию Клинского мясокомбината представили на выставке в Китае
12 ноября 2024, 14:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Мясные деликатесы, произведённые Клинским мясокомбинатом, были представлены на седьмой Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo — CIIE-2024), которая проходила в Шанхае в начале ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Продукция Клинского мясокомбината стала частью экспозиции стенда Группы «ПРОДО».

«У предприятий Группы «ПРОДО» хороший экспортный потенциал, мы можем обеспечить поставки разных видов мясной продукции. Участие в выставке — это отличный шанс изучить потребности китайского рынка и наладить деловые контакты», — сказал начальник отдела экспортных продаж «ПРОДО» Алексей Сотсков.
Всего в выставке CIIE-2024 приняли участие свыше 30 тысяч компаний из ста стран.

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#мясо
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#китай
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В Клину подали 12 заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса
12 ноября 2024, 14:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Клину завершён приём заявок на муниципальный конкурс по предоставлению субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году на конкурс подали 12 заявок от предприятий, сообщили в пресс-службе городского округа.
«Для отбора участников провели выездные обследования предприятий-соискателей. На поддержку выбранных производств из муниципального бюджета выделят более 5 млн. рублей. Эти средства помогут бизнесу обновить оборудование, расширить производство и реализовать социальные инициативы», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, программа субсидирования направлена на стимулирование развития бизнеса и повышение его конкурентоспособности.

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#клин
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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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В ЦБ рассказали, когда стартует снижение ключевой ставки
Глава ЦБ Набиуллина: ключевая ставка начнет снижение с марта
12 ноября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Ключевая ставка начнет свое снижение с марта 2025 года и постепенно придет к уровню 2023 года, пообещала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках встречи с КПРФ, пишет депутат ГД Мария Прусакова в Telegram-канале.
«С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года"- таким оптимистичным прогнозом закончила глава Центробанка свое выступление перед депутатами фракции КПРФ сегодня в ГД», — гласит публикация.
Финансовый регулятор повысил ключевую ставку 25 октября до 21% годовых. Прошлый максимум в истории зафиксировали в период февраль-апрель 2022 года. Тогда ставка выросла до 20%.

С началом спецоперации недружественные к РФ страны попытались «продавить» российскую экономику санкциями. Российские власти заявляли, что экономика страны преодолеет все трудности, которые создает Запад.

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#ключевая ставка
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#новости
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