В Подмосковье построят цифровой промышленный коворкинг

Потребность экономики России в рабочей силе во втором квартале 2024 года выросла на 10%, достигнув 2,7 млн сотрудников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на анализ Высшей школы экономики. Больше всего в рабочих руках, как утверждается, сейчас нуждаются в строительстве и грузоперевозках.