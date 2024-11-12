В Подмосковье построят цифровой промышленный коворкинг

Фото: пресс-служба Мининвеста в МО
Цифровой промышленный коворкинг Industrial City создаст на территории подмосковного индустриального парка «Дмитров» компания ХСА, приступить к строительству планируется во втором квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Она добавила, что благодаря вводу цифрового промышленного коворкинга в регионе появится не менее 400 новых рабочих мест.«Общая площадь коворкинга составит около 100 тысяч квадратных метров, его резиденты получат полностью готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой. Благодаря этому сроки запуска своего предприятия резиденты смогут сократить с нескольких лет до полугода», — отметила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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