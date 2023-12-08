Подмосковье стало лидером по количеству привлечённых федеральных льготных займов

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Московская область занимает первое место среди российских регионов по количеству предоставленных льготных займов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона. За время работы Фонд развития промышленности России профинансировал 145 проектов для промышленных предприятий Подмосковья.
«С 2015 года ФРП выдал 145 льготных займов, благодаря которым предприятия привлекли для реализации своих проектов около 60 млрд рублей. Наш регион занимает лидирующее место в России по числу профинансированных фондом проектов», – отметили в министерстве.Там добавили, что суммарный объём инвестиций по этим проектам составляет около 100 млрд рублей
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Лора Луганская