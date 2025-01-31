Подмосковье стало лидером по лизинговой поддержке субъектов МСП по итогам года

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Московская область по итогам прошедшего года заняла первое место среди российских регионов по объему лизинговой поддержки, полученной субъектами малого и среднего предпринимательства от АО «МСП Лизинг».
Такой статистикой поделилась зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам.
По данным Корпорации МСП, дочерней структурой которой является АО «МСП Лизинг», 51% объёма льготной лизинговой поддержки было предоставлено в минувшем году предприятиям машиностроения и металлообработки. На химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%.
В топ-5 регионов по объёму полученной предпринимателями поддержки, помимо Московской области, также вошли Санкт-Петербург (6,3%), Калужская (5,2%), Свердловская и Тверская области (по 4%).
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«В 2024 году подмосковные предприниматели получили 586,6 млн рублей льготного лизингового финансирования от «МСП Лизинг». Это 12,8% от общего объёма такой поддержки, предоставленной российским субъектам малого и среднего предпринимательства в прошлом году. Всего лизинговым инструментом развития в 2024-м воспользовались 48 подмосковных компаний», – уточнила Зиновьева.
Льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам.
По данным Корпорации МСП, дочерней структурой которой является АО «МСП Лизинг», 51% объёма льготной лизинговой поддержки было предоставлено в минувшем году предприятиям машиностроения и металлообработки. На химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%.
В топ-5 регионов по объёму полученной предпринимателями поддержки, помимо Московской области, также вошли Санкт-Петербург (6,3%), Калужская (5,2%), Свердловская и Тверская области (по 4%).
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Лора Луганская