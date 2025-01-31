Подмосковье стало лидером по лизинговой поддержке субъектов МСП по итогам года

Компания «Сплитекс» из Серпухова первой в Подмосковье в этом году присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Предприятие разрабатывает и производит современное оборудование для химической и нефтегазовой отраслей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.