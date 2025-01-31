В Подмосковье построили предприятие по ремонту карданных валов

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Производственный корпус по ремонту и замене карданных валов грузовых автомобилей построил в Бронницах торговый дом «Еврокардан», объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь нового корпуса составляет свыше тысячи квадратных метров. За одну смену здесь смогут поменять и настроить карданные валы в среднем у десяти грузовиков», — отмечается в сообщении.Отмечается, что на предприятиях торгового дома «Еврокардан» свои машины обслуживают такие компании, как «Газпромнефть», «X5 Retail Group», «Грузовичкофф», РЖД и другие.
Возведение производственного корпуса в Бронницах сопровождали специалисты Центра содействия строительству при правительстве Московской области.
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