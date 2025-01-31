Предпринимателей из Мытищ оштрафуют за торговлю алкоголем рядом со школами

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели контрольные закупки в девяти продуктовых магазинах городского округа Мытищи. Как выяснилось, они торговали алкогольной продукцией, хотя располагались возле образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выявлен ряд нарушений. Прекращена торговля в доме №24А по улице Сукромка, №24 по улице Борисовка, №1 на 3-ей Парковой улице, №15 к. 171 на Олимпийском проспекте и в доме №4 по улице Стрелковой. Составлены протоколы по статьям КоАП, несанкционированная продукция выведена из оборота», – отметили в ведомстве.Поимо этого, проводится административное расследование в отношении трёх индивидуальных предпринимателей. Им грозят штрафы от 10 до 40 тыс. рублей. Штраф для ещё одного юридического лица штраф может составить до 300 тыс. рублей.
Как отметили в Минсельхозпроде Подмосковья, подобные проверки проводят проводятся по всему региону. Цель – проконтролировать соблюдение участниками рынка законов в сфере розничной продажи алкоголя, в том числе её запрета менее чем в 100 м от образовательных учреждений.
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Лора Луганская