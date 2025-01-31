Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократят до 10 дней

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократится до 10 дней благодаря международному проекту CRK Terminal. Об этом рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов на стратегической сессии по вопросам развития экспорта в КНР, которую провёл Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Сессия собрала около 40 участников – ключевых экспортёров и экспортно-ориентированных предприятий, представителей регионального управления, органов власти. Обсуждали использование новых логистических проектов, созданных в Подмосковье, включая транспортно-логистический центр «Селятино». ТЛЦ находится в Наро-Фоминском городском округе.
Он добавил, что, помимо ТЛЦ «Селятино», в Подмосковье развивается ТЛЦ «Белый Раст», который также активно наращивает товарооборот по маршруту Московская область – КНР. ТЛЦ «Селятино» – ключевой объект международного проекта CRK Terminal (China-Russia – Kazakhstan Terminal) в России. CRK – трёхсторонний проект Подмосковья, Китая и Казахстана по развитию транспортного маршрута и инфраструктуры в рамках торгового сотрудничества трёх стран.
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«В прошлом году в Московской области была создана новая точка для бесшовного экспорта в КНР с партнёрами из Казахстана и Китая – CRK Terminal, где ТЛЦ «Селятино» является ключевым игроком международного проекта. Центр продолжает развиваться. Инвестиции в проект составили 14 млрд рублей. Сегодня ТЛЦ «Селятино» – самый быстрый вариант доставки грузов из Подмосковья в китайский город Сиань провинции Шэньси. Срок доставки составляет 9-10 дней», – отметил Ганцов.
Он добавил, что, помимо ТЛЦ «Селятино», в Подмосковье развивается ТЛЦ «Белый Раст», который также активно наращивает товарооборот по маршруту Московская область – КНР. ТЛЦ «Селятино» – ключевой объект международного проекта CRK Terminal (China-Russia – Kazakhstan Terminal) в России. CRK – трёхсторонний проект Подмосковья, Китая и Казахстана по развитию транспортного маршрута и инфраструктуры в рамках торгового сотрудничества трёх стран.
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Лора Луганская