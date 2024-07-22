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Подмосковный фермер выкупил более 40 га областной земли для разведения овец

22 июля 2024, 17:50
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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Земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 43 гектара выкупил у Московской области глава фермерского хозяйства Рузского городского округа в деревне Старая Руза, сообщает пресс-служба Минимущества региона.


«Сейчас фермерское хозяйство, состоящее из 900 голов овец, расположено в деревнях Марс и Мамошино Рузского округа. Выкупленный участок фермер планирует использовать под кормовую базу, в дальнейшем он планирует построить там загоны и перенести на новую территорию всё своё хозяйство», — отметила глава регионального министерства Наталья Адигамова.
Овец на ферме выращивают уже восемь лет. Хозяйство поставляет экологически чистое мясо во все округа Московской области. В минувшем году на ферме произвели 60 тонн мяса.

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#фермерские хозяйства
#минимущества
Зампред Мурашов неожиданно проверил подготовку к зиме в Воскресенске
22 июля 2024, 18:05

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов побывал с внеплановым визитом в Воскресенске. Он проверил ход подготовки городских служб к осенне-зимнему периоду, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы проинспектировали состояние коммунальной техники и многоквартирных домов на предмет готовности к зиме. Проверили вентиляционные каналы, подвалы и чердаки. Поездка была незапланированной и стала неожиданностью для подрядных организаций. Проанализировали, какие мероприятия уже были проведены, какие ещё предстоят. Особое внимание уделили количественному и качественному составу персонала. Важно заранее обнаружить все недочёты и устранить их», – рассказал Мурашов.
Вместно с главой муниципалитета Алексеем Малкиным и начальником территориального отдела министерства он осмотрел придомовые территории, оценил состояние жилфонда и работу аварийных бригад.
«Выявлены нарушения, связанные с содержанием детских площадок, дворов, а также старого фонда МКД. Все они сразу же были взяты под контроль инспекторами министерства. Дали поручения, первые итоги по устранению нарушений мы должны увидеть уже в понедельник», – сказал первый замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Кирилл Григорьев.
Руководству ведомства показали, как идут комплексное благоустройство дворов и ямочный ремонт во дворах Воскресенска.

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Экономист Остапкович допустил подорожание ипотеки в случае повышения ставки
22 июля 2024, 17:43

Фото: iStock/sommart

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в случае повышения ключевой ставки ЦБ в июле ставка по ипотеке может достичь 23%.
«Как правило, большинство из них оформляется по ставке, действующей на дату оформления, то есть она не меняется. Бывает, что ставят условия с плавающей ставкой в зависимости от динамики ключевой. Если ЦБ удастся сократить инфляцию, то для людей это будет позитивный момент. Значит, товары и услуги будут стоить меньше, увеличится платежеспособность», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Остапкович.

А доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин раскрыл, с чем связана отмена большей части программ льготной ипотеки.

«Отмена большей части программ льготной ипотеки связана с повышением учетной ставки. Но в рамках тренда на социальное государство, поддержку семьи и рождаемости семейную ипотеку все же было решено оставить», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Ранее сообщалось, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.

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#банки
#государство
#цб
#ипотека
#ставка
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Центробанк представил новую систему расчета курса доллара и евро после санкций
22 июля 2024, 17:29

Фото: iStock/Torsten Asmus

Российский Центробанк представил новую систему, по которой теперь будет рассчитываться курс доллара и евро. Детали и особенности обновленного расчета разобрала газета «Ведомости».
По данным издания, курс иностранных валют будут устанавливать, опираясь на внебиржевые сделки между банками. Учету подлежат только те из них, что были совершены в течение дня и до 15:30.

В материале отмечается, что ЦБ будет избирательно относиться к подобным сделкам и не брать во внимание те из них, которые сильно отклоняются от средних показателей, чтобы избежать манипуляций на рынке.

Ранее сообщалось, что 12 июня 2024 года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

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#минфин
#биржа
#цб
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Солнечногорская компания за год увеличила производство косметики на 70%
22 июля 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания из Солнечногорска «Виэнти Продакшн Групп» за год увеличила производственные мощности на 70%. Её специализация – производство косметики для крупнейших ритейлеров, аптечных сетей и локальных брендов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания производит в индустриальном парке «Есипово» на площадке «Лайт индастриал» 200 тыс. единиц продукции в месяц. При этом производственные мощности предприятия уже сейчас позволяют выпускать до 1 млн уходовых косметических и гигиенических средств. И это не предел: ежегодно компания планирует увеличивать объёмы выпускаемой продукции на 15-20%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, в запуск производственных линий и выход на проектную мощность компания уже инвестировала 300 млн рублей. Объём инвестиций в реализацию всего проекта, который будет реализован в течение пяти лет, оценивается в 1 млрд рублей.

На территории цифрового промышленного коворкинга «Индастриал сити», созданного в формате «Лайт индастриал», компания производит все виды уходовой косметики – зубные пасты, ополаскиватели для рта, косметические кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос, скрабы, детские средства для купания и многое другое.

Производственные мощности предприятия позволяют производить около 12 млн единиц продукции в год.

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#экономика
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#екатерина зиновьева
#есипово
#солнечногорск
#московская область
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Топливный союз призвал нарастить производство АИ-95 в РФ из-за роста спроса
22 июля 2024, 16:13

Фото: iStock/kckate16

«Российский топливный союз» обратился в правительство с просьбой дать распоряжение нарастить производство высокооктанового бензина (АИ-95 и выше) из-за сильного увеличения спроса на российской территории. Об этом говорится в письме президента РТС Евгения Аркуши к вице-премьеру России Александру Новаку.
Аркуша отметил, что объединение еще в мае текущего года обращалось по данному вопросу в правительство, но с тех пор ситуация практически не изменилась. Согласно информации РСТ, потребление АИ-95 достигло порядка 57% в среднем по стране.

В письме также отмечается, что наблюдается увеличение различия в розничных ценах на бензины вышеупомянутых марок.

Ранее руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский заявил, что российски власти проводят оценку целесообразности продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь.

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#правительство
#бензин
#экономика
#топливо
#машины
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Южный подмосковный комплекс пополнится складскими и производственными корпусами
22 июля 2024, 14:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В составе комплекса «Южный» на территории городского округа Домодедово появятся новые корпуса. К строительству приступила компания HD Development, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Комплекс будет включать около 420 тыс. кв. м складских и производственных площадей класса А .
«Объём инвестиций компании HD Development в масштабный проект оценивается в 25-30 млрд рублей. На территории комплекса планируется создать более 3 тыс. рабочих мест. Проект будет реализован на пересечении трассы М-4 «Дон», Каширского шоссе и ЦКАД. Наличие сразу трех федеральных трасс позволит компаниям доставлять продукцию в любой район Москвы и Подмосковья с минимальными затратами по времени. А прямой путь до МКАД по трассе М-4 займёт всего 18 минут», – отметили в министерстве.
Компания получила разрешение на строительство морозильного склада площадью более 24 тысяч кв. м, который станет одним из самых технологичных на рынке. Кроме того, она начала строить на территории «Южного» сухой отапливаемый склад площадью 18 тыс. «квадратов».

Помимо этого, компания планирует построить два гостиничных корпуса, каждый из которых будет рассчитан на проживание 500 человек.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#строительство
#домодедово
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В Подмосковье расширяют производство автофургонов
22 июля 2024, 13:21

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый цех по производству автофургонов построила в городском округе Щёлково компания «СибЕвроВэн», объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Инвестиции в создание нового цеха составили 250 миллионов рублей. Площадь постройки составляет около 6 тысяч квадратных метров. Здесь планируется каждый месяц выпускать по сто автофургонов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что производственные площадки компании «СибЕвроВэн» расположены в Новосибирской области и Подмосковье. Компания выпускает различные фургоны, в том числе рефрижераторы, фургоны-термосы и фургоны для перевозки продуктов глубокой заморозки.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#главгосстройнадзор мо
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Россия уменьшила объем вложений в госбумаги США
Россия в мае уменьшила объем вложений в госбумаги США до $ 45 млн
20 июля 2024, 06:44

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Россия сократила вложения в американские государственны облигации в мае 2024 года до 45 миллионов долларов, информирует ТАСС со ссылкой на документеы Министерства финансов США.
Отмечается, что среди российских вложений долгосрочные гособлигации составили 42 миллиона долларов, краткосрочные – 3 миллиона долларов.

Ранее, в апреле, ориентировочный общий объем инвестиций России в государственные облигации США составлял 46 миллионов долларов.

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Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя Microsoft
20 июля 2024, 03:44

Фото: iStock/Sashkinw

Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя в платформе облачного хранения данных Microsoft Azure, передает агентство Bloomberg.
Согласно материалу, сбой произошел в пятницу, в настоящее время большинство банкоматов работают.

Отмечается, что у банка около 16 тысяч банкоматов в 48 штатах.

19 июля глобальный сбой в работе операционной системы Windows привел к тому, что аэропорты по всему миру наводнили десятки тысяч пассажиров, перестали осуществляться банковские операции, а больницы отправляли пациентов домой.

Перебои в работе Windows затронули не только крупные сети аэропортов и медицинские учреждения. Пользователи в Австралии сообщили о сбоях в работе сети ресторанов быстрого питания KFC.

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