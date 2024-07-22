Подмосковный фермер выкупил более 40 га областной земли для разведения овец

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 43 гектара выкупил у Московской области глава фермерского хозяйства Рузского городского округа в деревне Старая Руза, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Сейчас фермерское хозяйство, состоящее из 900 голов овец, расположено в деревнях Марс и Мамошино Рузского округа. Выкупленный участок фермер планирует использовать под кормовую базу, в дальнейшем он планирует построить там загоны и перенести на новую территорию всё своё хозяйство», — отметила глава регионального министерства Наталья Адигамова.Овец на ферме выращивают уже восемь лет. Хозяйство поставляет экологически чистое мясо во все округа Московской области. В минувшем году на ферме произвели 60 тонн мяса.
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