Подмосковье стало лидером в выдаче кредитов по промышленной ипотеке

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В Московской области по программе «Промышленная ипотека» заключено уже 77 кредитных договоров. Компании получили по этой программе более 11 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Промипотека позволяет не только приобрести готовую производственную площадку, но и построить новую. Сегодня на эти цели в рамках промышленной ипотеки нашим компания предоставили 11,2 млрд рублей. Это больше, чем в любом другом регионе страны», – сказала зампред.Разработку программы «Промышленная ипотека» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Инициативу поддержало правительство, и в конце 2022 года программу запустили на федеральном уровне.
Также льготный заём можно получить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей.
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