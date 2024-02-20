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Подмосковье стало лидером в выдаче кредитов по промышленной ипотеке

20 февраля 2024, 17:46
Фото: Istockphoto / David Gyung

Фото: Istockphoto / David Gyung

В Московской области по программе «Промышленная ипотека» заключено уже 77 кредитных договоров. Компании получили по этой программе более 11 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Промипотека позволяет не только приобрести готовую производственную площадку, но и построить новую. Сегодня на эти цели в рамках промышленной ипотеки нашим компания предоставили 11,2 млрд рублей. Это больше, чем в любом другом регионе страны», – сказала зампред.
Разработку программы «Промышленная ипотека» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Инициативу поддержало правительство, и в конце 2022 года программу запустили на федеральном уровне.


В рамках программы бизнесу доступен кредит по ставке 3-5% годовых для приобретения промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа – 500 млн рублей.

Также льготный заём можно получить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей.

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Apple платит рекордные штрафы за монополизацию рынка в России
ФАС: самый крупный антимонопольный штраф в РФ составил 906 млн руб.
20 февраля 2024, 18:11

Фото: iStock/Wirestock

В 2023 году и в начале 2024 года компания Apple стала плательщиком двух самых крупных антимонопольных штрафов в истории России.
Федеральная антимонопольная служба РФ объявила, что Apple была вынуждена выплатить рекордные суммы за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Первый штраф в размере 906 миллионов рублей был уплачен в течение 2023 года. В начале 2024 года Apple столкнулась с еще более крупным штрафом, составившим 1 177 988 700 рублей, за дальнейшие нарушения антимонопольного законодательства. Штраф был оплачен компанией 19 января 2024 года.

Эти события вызвали значительный резонанс и обострили вопросы о конкуренции на рынке мобильных приложений в России, а также подняли вопрос о том, какие меры могут быть предприняты для обеспечения справедливой конкуренции и защиты интересов потребителей.

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Евро вырос до сотни впервые с начала года

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал укрепление рубля к концу февраля
#штраф
#фас
#меры
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#рф
#служба
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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал укрепление рубля к концу февраля
20 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что рубль может укрепиться к концу этого месяца.
По его словам, укреплению российской валюте могут способствовать такие факторы, как более выраженная поддержки со стороны налогового периода, валютные интервенции ЦБ, продажи на внутреннем рынке экспортерами большей части выручки. Определённое влияние на курс рубля, считает эксперт, оказывают и цены на нефть, и санкции.

«С учётом баланса факторов полагаю, что рубль в ближайшее время будет укрепляться, но укрепление вряд ли окажется устойчивым, а пределом его видится 90 рублей за доллар», — резюмировал в беседе с Газета.ру Бахтин.

Ранее стало известно, что доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла на 2,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31%.

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#доллар
#рубль
#рф
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Евро вырос до сотни впервые с начала года
Курс евро вырос до 100 рублей впервые с 9 января
20 февраля 2024, 18:03

Фото: IStock/peshkov

Курс евро на Московской бирже поднялся до 100 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.
Европейская валюта достигла таких значений впервые с начала года. Из данных биржи следует, что последняя «сотка» фиксировалась ещё 9 января.

Согласно данным торгов, американский доллар прибавил всего 0,06 и фиксируется на уровне 92,3 рубля.

Напомним, в январе курс евро начал активно снижаться и 16 января достиг отметки 95,64 рубля.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявлял, что при отсутствии изменений на рынке рубль может вырасти до 86 в отношении к доллару. При этом, по его словам, при таких условиях евро опустится до 94 рублей, а юань будет на уровне 12.

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#доллар
#евро
#рубль
#валюта
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В Рузе построят деревообрабатывающее предприятие на земле за 1 рубль
20 февраля 2024, 16:57

Фото: iStock/IL21

Предприятие по выпуску строительных материалов из древесины построят в Рузском городском округе, участок инвестору предоставили по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания «Теплостройматериалы» инвестирует в строительство и запуск завода более 150 млн рублей. Ввести завод в эксплуатацию планируется в 2026 году», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Предприятие будет расположено в рузском посёлке Дорохово на территории более девяти гектаров. Здесь построят два здания площадью по четыре тысячи квадратных метров каждое. Завод будет построен на удалении от жилья, при этом к нему есть удобные подъезды, сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Благодаря новому заводу в Рузском округе появится ещё более 130 рабочих мест.

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#производство
#завод
#рузский городской округ
#земля за 1 рубль
#экономика
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В Домодедове открылся новый кондитерский цех
20 февраля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Цех по выпуску кондитерских изделий открыла на своём заводе по производству замороженных десертов в городском округе Домодедово компания «Мираторг», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Недавно на домодедовском заводе, где производят около 230 наименований блюд, компания открыла новый цех кондитерских изделий, где делают премиальную выпечку: пирожные, эклеры, муссы и тарты», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Площадь комплекса, в котором реализуется проект «Пекарня» от «Мираторга», составляет около 12 тысяч квадратных метров. Здесь выпускают более 50 различных наименований кондитерских изделий. В их числе 16 эксклюзивных десертов, которые разработали кулинарные эксперты. Часть продукции — это изделия ручной работы.

После выпуска десерты подвергают шоковой заморозке, что позволяет им сохранить внешний вид и свежесть.

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Фермерская семья из Дмитровского округа начала производить лечебный сыр
20 февраля 2024, 15:25

Фото: Евгений Рой

Лечебный сыр с прополисом начали выпускать в фермерском хозяйстве «Свободный труд», расположенном в Дмитровском городском округе, передаёт корреспондент Евгений Рой.
«Мы начали с твердых сортов. Новые, лечебные сыры делаем пока понемногу, под заказ. Доводим это новое для нас производство до нужного совершенства», — рассказал глава хозяйства Рамиль Булатов.
Он добавил, что они с женой Ириной прошли обучение у лучших иностранных и российских сыроваров и получили удостоверение «Мастер-сыровар».

На открытие сыроварни фермеры получили грант в размере 20 млн рублей от подмосковного министерства сельского хозяйства, из своих добавили еще 15 млн.

Сыры, сделанные в «Свободном труде», оценили любители этого продукта. Особую ценность придаёт то, что каждая партия сыра по-своему неповторима.

«В новой пропорции те же ингредиенты, немного иная технология производства — и вкус получается другой», — пояснила Ирина Булатова.
Сыроварня была открыта два года назад — в 2022, и она продолжает развиваться.

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#дмитровский городской округ
#ферма
#сыроварня
#производство
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В Московской области начнут выпускать новое интерактивное оборудование для школ
20 февраля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Арисмо инжиниринг» увеличит производство интерактивного оборудования для школ в Подмосковье. Модернизация предприятия по его выпуску завершается в Солнечногорском городском округе, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Завод будет изготавливать потолочные системы электроснабжения для оснащения классов физики, химии и робототехники, а также интерактивных моделей, которые в доступной и игровой форме объясняют законы естественных наук.
«Объём инвестиций в проект по модернизации и расширению производства компании превысит 30 млн рублей. В процессе реконструкции предприятия на 25% увеличится объем выпускаемой продукции – оборудования, позволяющего обычный класс использовать как научную лабораторию. Модернизацию рассчитывают полностью завершить в I квартале этого года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что для жителей Подмосковья на предприятии создадут около 80 рабочих мест.

Потолочные системы «Арисмо инжиниринг» обеспечивают электропитанием приборы для опытов, лабораторных работ и факультативных занятий в школах. Недавно инженеры компании разработали новую модель потолочной системы с подачей жидкостей и газов, позволяющую подключать к ней любой вид лабораторного оборудования. Такие системы подходят для оснащения любых кабинетов, включая центры развития одаренных детей, колледжи и университеты.

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#московская область
#производство
#солнечногорск
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Крупнейший нефтяник ограничит инвестиции в Евросоюз
ExxonMobil отказывается от инвестиций в Евросоюз из-за бюрократии
20 февраля 2024, 14:18

Фото: iStock/zhengzaishuru

Решение одного из глобальных нефтяных гигантов ExxonMobil ограничить инвестиции в Евросоюз вызвало оживленные обсуждения в деловом мире.
Глава европейского подразделения компании Карен Макки рассказала Financial Times (FT) о намерении сократить экологические вложения в регион из-за сложностей, связанных с бюрократическими процедурами.

Ранее ExxonMobil планировала выделить значительную сумму — 20 миллиардов долларов на проекты декарбонизации в период с 2022 по 2027 годы. Однако теперь компания меняет свои планы из-за встречающихся трудностей в Евросоюзе. Ситуация становится все более острой после последних событий в регионе, которые подрывают доверие инвесторов. Деиндустриализация экономики, нехватка валюты и общая неопределенность в бизнес-среде создают негативное впечатление.

Эти сложности не остаются незамеченными. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выдвинул предложение о необходимости срочных реформ, чтобы изменить негативный тренд. Он подчеркнул важность устранения бюрократических препятствий и использования бюджетных средств для стимулирования экономического роста, отмечая при этом нецелесообразность программ стимулирования за счет увеличения государственного долга из-за риска высокой инфляции.

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#евросоюз
#инвестиции
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В Мытищах заработала ярмарка товаров из российских регионов
20 февраля 2024, 12:42

Фото: iStock/Roman Babakin

Ярмарка товаров, произведённых в разных регионах России, открылась в подмосковных Мытищах, она будет работать до конца недели, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На ярмарке представлен большой выбор товаров для дома, мужской и женской одежды, включая верхнюю, постельное бельё и изделия из льна верблюжьей шерсти. Кроме того, посетителей ждёт богатый ассортимент мясных и молочных продуктов, рыбы, морепродуктов, а также мёда и различных деликатесов», — говорится в сообщении.
Ярмарка расположена по адресу: город Мытищи, улица Сазонова, дом №5Б. Она будет работать до 25 февраля включительно.

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#минсельхозпрод мо
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