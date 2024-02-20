В Рузе построят деревообрабатывающее предприятие на земле за 1 рубль

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Предприятие по выпуску строительных материалов из древесины построят в Рузском городском округе, участок инвестору предоставили по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания «Теплостройматериалы» инвестирует в строительство и запуск завода более 150 млн рублей. Ввести завод в эксплуатацию планируется в 2026 году», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Предприятие будет расположено в рузском посёлке Дорохово на территории более девяти гектаров. Здесь построят два здания площадью по четыре тысячи квадратных метров каждое. Завод будет построен на удалении от жилья, при этом к нему есть удобные подъезды, сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
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