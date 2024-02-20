В Домодедове открылся новый кондитерский цех

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Цех по выпуску кондитерских изделий открыла на своём заводе по производству замороженных десертов в городском округе Домодедово компания «Мираторг», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Недавно на домодедовском заводе, где производят около 230 наименований блюд, компания открыла новый цех кондитерских изделий, где делают премиальную выпечку: пирожные, эклеры, муссы и тарты», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Площадь комплекса, в котором реализуется проект «Пекарня» от «Мираторга», составляет около 12 тысяч квадратных метров. Здесь выпускают более 50 различных наименований кондитерских изделий. В их числе 16 эксклюзивных десертов, которые разработали кулинарные эксперты. Часть продукции — это изделия ручной работы.
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