Подмосковье стало одним из лидеров страны по производству семенного картофеля

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Московская область занимает одну из лидирующих позиций по производству семенного картофеля в Центральном федеральном округе и в целом по стране, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Семена из Подмосковья реализуются не только в нашем регионе. География поставок — от Калининграда до Дальнего Востока. В 2023 году семенного картофеля отечественной селекции было высажено на шесть процентов больше, чем в 2022 году», — отметил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Семенной картофель производят в 14 хозяйствах Московской области, ежегодно они поставляют свыше 60 тонн посадочного материала. Кроме того, три подмосковных хозяйства — ФХ «СеДеК», ЗАО «Озёры» и «Дока-Генные Технологии» — выводят новые сорта. В прошлом году они создали шесть новинок.
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