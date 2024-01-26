Подмосковье стало одним из лидеров страны по производству семенного картофеля

В 2023 году Россия экспортировала 41 тысяч тонн говядины. При этом, по прогнозам центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2024 году поставки могут превысить этот показатель на 11% и достичь почти 45 тысяч тонн. Роста экспорта ожидают и в части свинины, рассказал «Радио 1» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.