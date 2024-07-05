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Резиденты подмосковных технопарков вложили в производство более 14 млрд рублей

05 июля 2024, 22:52
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Работающие в подмосковных технопарках компании накопленным итогом вложили в создание, запуск и развитие своих предприятий 14,4 млрд рублей инвестиций. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.


«Технопарки Подмосковья – это 568 инвесторов, которые уже вложили 14,4 млрд рублей и создали без малого 9,5 тысяч рабочих мест. В технопарках предоставлена готовая инфраструктура, созданы все условия для развития высокотехнологичных предприятий. В планах по развитию технопарков региона – создать ещё более 2 тысяч новых рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, подобрать земельный участок для размещения бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области.

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#московская область
Выпуск резиновых изделий в Подмосковье в январе-мае вырос более чем на треть
05 июля 2024, 20:58

Фото: АО «Георг Полимер»

Производство резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье в январе-мае текущего года увеличилось примерно на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил в годовом исчислении 35,8%. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,2%, а пластмассовых изделий – на 37%. В натуральном выражении объём производства составил 109,5 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.
Зампред также отметила рост производства химических веществ и химических продуктов. В этом сегменте индекс промышленного производства составил 110,4%. Этой продукции за отчётный период отгрузили на 139 млрд рублей.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#московская область
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Бюджет России в январе-мае 2024 года исполнен с профицитом 560 млрд рублей
05 июля 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-мае 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 559,6 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы на официальном сайте Федерального казначейства РФ.
Для сравнения: в январе-мае предыдущего года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 триллиона 356,7 миллиарда рублей.

Доходная часть консолидированного бюджета с января по май текущего года составила 27 триллионов 821,9 миллиарда рублей. Расходы за этот период составили 27 триллионов 262,3 миллиарда рублей.

Дефицит федерального бюджета страны в январе-мае составил 730,4 миллиарда рублей. Министерство финансов предварительно оценивало дефицит федерального бюджета в размере 930 миллиардов рублей.

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#дефицит
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Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий
Воробьёв поздравил работников промышленности Московской области с профессиональным праздником
05 июля 2024, 15:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье работает порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тыс. человек.
Такие данные привёл губернатор Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём работника промышленности Московской области.
«Ваш труд – основа экономического благополучия региона, гарантия его процветания и развития. Благодаря вашей работе Подмосковье – лидер во многих отраслях. За первые пять месяцев 2024-го промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,5% по сравнению с прошлым годом, а в секторе обрабатывающей промышленности – на 16,7%», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в регионе на 26,5% увеличили производство прицепов и полуприцепов, на 24% – производство электрооборудования.
«От всей души поздравляю вас, работники промышленности, с профессиональным праздником! Здоровья вам, успеха и благополучия», – пожелал глава региона.
По словам Воробьёва, власти Подмосковья активно поддерживают промышленные предприятия. Найти перечень всех мер поддержки можно на сайте.

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#московская область
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Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора
05 июля 2024, 14:33

Фото: Сайт Кремля

После переговоров с Владимиром Путиным в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на возобновление работы черноморского зернового коридора.
«Сейчас мы работаем над российским участком коридора: какое расстояние мы сможем преодолеть, какую поддержку они нам окажут? Я уверен, что благодаря результатам, которых мы добьёмся в этом направлении, мы сможем сделать черноморский зерновой коридор вновь функционирующим», — сказал турецкий лидер журналистам на борту самолёта по возвращении из Астаны.

Ранее Эрдоган говорил, что обсуждал с Путиным идею создания нового «зернового коридора» через Турцию для поставок зерна в нуждающиеся страны Африки.

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#зерно
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Украина стала вторым крупнейшим заёмщиком МВФ
05 июля 2024, 13:25

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

После получения очередного кредитного транша Украина стала вторым крупнейшим заёмщиком Международного валютного фонда (МВФ). Её задолженность перед организацией выросла до 13,8 миллиарда долларов.
Это следует из данных МВФ, которые изучили аналитики РИА Новости. В прошлую пятницу, 28 июня, руководство фонда завершило четвёртый пересмотр программы финансовой помощи Киеву и одобрило выделение нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов. После этого долг Украины вырос до 13,8 миллиарда долларов и она стала вторым основным заёмщиком МВФ, оттеснив на третью позицию Египет с его задолженностью в размере 13,6 миллиарда долларов.

Многолетним лидером по этому показателю является Аргентина. Эта южноамериканская страна в 2018 году получила крупнейшую в истории МВФ кредитную линию на сумму в 57 миллиардов долларов. На текущий момент задолженность Аргентины перед фондом составляет 41,7 миллиарда долларов. На долю этих трёх должников приходится 46% всех кредитов, выданных МВФ.

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#долги
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Бизнес Подмосковья подал более 90 заявок на субсидии за выход на маркетплейсы
05 июля 2024, 11:41

Фото: iStock/vittaya25

Более 90 заявок на получение субсидий при выходе на маркетплейсы подали предприниматели Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«С помощью субсидии на выход на маркетплейсы бизнесмены могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. В настоящее время получены уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 млн рублей. 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер выплат составил 15 с половиной миллионов рублей», — уточнила зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В министерстве напомнили, что приём заявок на эти субсидии продолжится до конца года, максимальная выплата составляет 500 тысяч рублей. Субсидии выплачиваются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#екатерина зиновьева
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В России планируют сокращение лимита выдаваемой IT-ипотеки вдвое
В правительстве пройдет обсуждение сокращения лимита IT-ипотеки вдвое
05 июля 2024, 01:38

Фото: istockphoto / Rawpixel

Правительство обсуждает вариант снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 миллионов (действует в регионах с более чем одним миллионом населения) до 9 миллионов рублей, передает РБК.
«Сейчас 40 процентов IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно», – подчеркнул источник телеканала.

По данным издания, в настоящее время рассматривается другой вариант, в том числе поощрение региональных ИТ-специалистов к более активному участию в программе.

Ранее Министерство финансов выступило за сокращение всех видов льготной ипотеки, за исключением семей, которые решили продлить ее до 2030 года в течение указанного срока.

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#россия
#it
#ипотека
#минфин
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Подмосковное пищевое производство внедрило двойной контроль качества продукции
04 июля 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство готовой еды и напитков агропромышленного холдинга «Мираторг» в городском округе Домодедово запустило двойной контроль качества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На заводе установлен тоннель с бережной пастеризацией, который обеспечивает длительные сроки годности продукции без консервантов. Перед тем, как попасть туда, блюдо проходит первый этап проверки – контроль по всем ключевым параметрам, включая соблюдение технологий приготовления. Второй этап – лабораторный и органолептический, в рамках которого проводят исследования и оценивают внешние характеристики продукта. На упаковках с готовой едой, прошедшей все этапы, размещают наклейку «Двойной контроль качества», – говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, предприятие контролирует и условия производства товаров. С начала года на заводе проведено 75 исследований воздуха, 136 – воды, а также более 1,3 тыс. исследований по смывам. Процесс приготовления максимально автоматизирован – от дозировки ингредиентов, до контроля качества упаковки.

Отмечается, что при производстве готовых блюд предприятие использует собственное сырье, натуральные ингредиенты и специи, без добавок и искусственных красителей.

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#питание
#подмосковье
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Подмосковье вышло в лидеры по объёму закупок у самозанятых в России
04 июля 2024, 20:54

Фото: iStock / ipuwadol

Объём закупок госкомпаний у самозанятых в Московской области превысил за первое полугодие текущего года 300 млн рублей.
Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Госзакупки – важный элемент поддержки бизнеса в Московской области. По итогам первого полугодия наш регион стал одним из лидеров по общему объёму закупок у самозанятых в стране. Их объём вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 310 млн рублей. Число самозанятых поставщиков увеличилось до 520 – на 21,4%», – рассказала Зиновьева.
Как отметили в подмосковном Мининвесте, самыми востребованными в рамках закупок у подмосковных самозанятых стали специализированные строительные работы, юридические и бухгалтерские, телекоммуникационные услуги, а также услуги в сфере творчества, искусства и развлечений.

В министерстве напомнили, что с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Поддержку самозанятым оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Информацию о мерах господдержки бизнеса в Подмосковье можно найти на региональном инвестиционном портале.

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#самозанятые
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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