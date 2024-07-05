Резиденты подмосковных технопарков вложили в производство более 14 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Работающие в подмосковных технопарках компании накопленным итогом вложили в создание, запуск и развитие своих предприятий 14,4 млрд рублей инвестиций. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Технопарки Подмосковья – это 568 инвесторов, которые уже вложили 14,4 млрд рублей и создали без малого 9,5 тысяч рабочих мест. В технопарках предоставлена готовая инфраструктура, созданы все условия для развития высокотехнологичных предприятий. В планах по развитию технопарков региона – создать ещё более 2 тысяч новых рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Как напомнили в ведомстве, подобрать земельный участок для размещения бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
Выпуск резиновых изделий в Подмосковье в январе-мае вырос более чем на треть
Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий
Бизнес Подмосковья подал более 90 заявок на субсидии за выход на маркетплейсы
Лора Луганская