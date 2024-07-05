Выпуск резиновых изделий в Подмосковье в январе-мае вырос более чем на треть

Фото: АО «Георг Полимер»
Производство резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье в январе-мае текущего года увеличилось примерно на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампред также отметила рост производства химических веществ и химических продуктов. В этом сегменте индекс промышленного производства составил 110,4%. Этой продукции за отчётный период отгрузили на 139 млрд рублей.
Читайте также:
Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий
Бизнес Подмосковья подал более 90 заявок на субсидии за выход на маркетплейсы
Подмосковное пищевое производство внедрило двойной контроль качества продукции
«Рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил в годовом исчислении 35,8%. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,2%, а пластмассовых изделий – на 37%. В натуральном выражении объём производства составил 109,5 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.
Зампред также отметила рост производства химических веществ и химических продуктов. В этом сегменте индекс промышленного производства составил 110,4%. Этой продукции за отчётный период отгрузили на 139 млрд рублей.
Читайте также:
Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий
Бизнес Подмосковья подал более 90 заявок на субсидии за выход на маркетплейсы
Подмосковное пищевое производство внедрило двойной контроль качества продукции
Лора Луганская