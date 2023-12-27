Воробьёв ответил на вопросы детей и молодёжи на выставке-форуме «Россия»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Андрей Воробьёв в День Московской области на выставке-форуме «Россия» пообщался со школьниками и молодёжью из разных уголков Подмосковья. Главными темами стали образование, выбор будущей профессии, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.
Ученица Одинцовского лицея №2 Александра поинтересовалась, есть ли в Подмосковье лаборатории с современным оборудованием, где школьники могли бы проводить практические занятия.
Также Воробьёв рассказал, что в регионе возводится много спортивных объектов, на которые у жителей большой запрос. Так, на прошлой неделе в Орехово-Зуеве открыли ледовый дворец «Звёздный».
Девятиклассница Ксения Сухошко из Красногорска занимается программированием и планирует связать с этим жизнь. Она спросила, будет ли в будущем востребована профессия ИТ-специалиста и возможно ли развиваться в этой сфере в Подмосковье.
Александра Ольховская и Дарья Белобородова из гимназии №11 Королёва спросили, как влияет искусственный интеллект на жизнь обычных людей.
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«Если вы занимаетесь физикой, биологией или химией, у вас есть выбор – простая школьная лаборатория, специализированная в образовательном центре или университетская. Например, оснащая лаборатории в Физтех-лицее в Долгопрудном, мы ставили дорогое оборудование. Но, на мой взгляд, самое ценное – это наставник, педагог, учитель, который работает там. У нас в Подмосковье каждый год прибавляется 40-45 тыс учеников, ежегодно строим по 30-35 школ. И самая большая проблема – это привлечение и поиск учителей, особенно по точным наукам», – отметил губернатор.
Девятиклассница Ксения Сухошко из Красногорска занимается программированием и планирует связать с этим жизнь. Она спросила, будет ли в будущем востребована профессия ИТ-специалиста и возможно ли развиваться в этой сфере в Подмосковье.
«Мы, управляя областью, всё больше полагаемся на цифровые платформы и решения, использование ИИ, в том числе генеративного. У нас в подразделении, которое занимается программированием и внедрением искусственного интеллекта, более 350 программистов, каждый – на вес золота. Их переманивают, постоянно приглашают на повышение. Это говорит о том, что тот, кто умеет программировать, сегодня очень востребован», – пояснил глава региона.По его словам, сегодня любую проблему можно решить только с использованием технологий и искусственного интеллекта. Задача – чтобы в каждой школе, каждом городе, кванториуме, «Точке роста» или в ИТ-кубе была возможность получить первоначальные навыки программирования. Колледжи Подмосковья также занимаются подготовкой таких специалистов.
Александра Ольховская и Дарья Белобородова из гимназии №11 Королёва спросили, как влияет искусственный интеллект на жизнь обычных людей.
«Мы самую рутинную, самую сложную, объёмную работу сбрасываем на искусственный интеллект. Сегодня роботы отвечают на типовые вопросы, например, Светлана – в здравоохранении. Наша задача – перейти на следующий уровень генеративного ИИ, чтобы решать более сложные задачи. Поэтому искусственный интеллект и дальше будет использоваться, чтобы экономить деньги, трудовые ресурсы. Всё, что связано с ИТ, со временем становится всё более актуальным», – ответил Воробьёв.Арам Хачатарян из Одинцова спросил, есть ли какие-то программы поддержки волонтёров в Подмосковье.
«Я хотел бы сказать слова благодарности всем нашим волонтёрам, от которых очень многое зависит. Что касается поддержки, есть различные гранты. У нас на прошлой неделе прошла премия «Мы рядом. Доброе дело», где мы отмечали, в том числе деньгами, волонтёров, которые занимаются важными вопросами, которые сегодня волнуют всех нас. Они преимущественно связаны с СВО, с поддержкой бойцов и их семей», – рассказал губернатор.Алина из Долгопрудного, которая учится в педагогическом университете, спросила, как продвигать проекты в дошкольном образовании.
«Сегодня очень большой запрос на дошкольное образование. Родители инвестируют, стараются делать так, чтобы ребёнок уже с трёх лет приобретал какие-то навыки – пел, рисовал, лепил. Мы стараемся поддерживать социальный бизнес. Поэтому, если у вас есть запрос заниматься им, открывайте свое подразделение. Это даст возможность родителям отдать вам ребёнка, чтобы вы обучили его тем или иные навыкам», – сказал губернатор.Он выразил желание познакомиться с проектом девушки и на её примере решить, как оказать поддержку таким начинаниям.
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Лора Луганская