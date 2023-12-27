Воробьёв: в Подмосковье работают 19 тыс спасателей и пожарных

Российским аниматорам теперь нужно иметь профильное образование и предоставлять справки, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, пишет газета «Известия». По данным издания, Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который должен урегулировать индустрию детских квестов в стране,