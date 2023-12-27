Воробьёв: в Подмосковье работают 19 тыс спасателей и пожарных

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области работают 19 тыс спасателей и пожарных. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, поздравляя сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя.
«У нас в Подмосковье работает 19 тыс спасателей и пожарных. Спасибо вам за смелость, спасённые жизни. Вы всегда готовы прийти на помощь каждому. Быть спасателем – трудное и благородное дело, которое требует дисциплины, сострадания, и которое, увы, не обходится без потерь. Низкий поклон героям, которые погибли, спасая людей», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Воробьёв отметил, что у него есть достойный пример – его отец, Герой России и Заслуженный спасатель страны, один из организаторов Российского корпуса спасателей и основателей МЧС России, один из руководителей миротворческих операций в Южной Осетии, Приднестровье, Абхазии, на Балканах.
Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели, пожарные, пиротехники, летчики МЧС, водолазы, кинологи и другие специалисты. Они ежедневно выполняют задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов, выезжают на ДТП, спасают при наводнениях и других бедствиях.
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Лора Луганская