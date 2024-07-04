Реутов включили в число городов с высоким уровнем доходов населения

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Реутов вошёл в число лидеров рейтинга городов с самыми высокими доходами населения. Список составил Финансовый университет при правительстве России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Университет дал оценку уровня доходов жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек во втором квартале 2024 года. Городами с самым высоким уровнем дохода стали Москва, Реутов, Красногорск, Санкт-Петербург, Химки, Мытищи, Люберцы, Балашиха, Одинцово и Долгопрудный», – говорится в отчёте университета.Реутов в своей категории от 100 до 250 тысяч жителей набрал 65,2 балла, Красногорск – 65,1, Люберцы – 62,3 балла. По сравнению с первым кварталом этого года список лидеров не изменился.
Денежные доходы включают зарплату наёмных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам и прочие денежные поступления.
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Лора Луганская