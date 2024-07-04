В Подмосковье в первом полугодии открыли более 400 предприятий общепита

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области за первое полугодие открыли более 400 новых предприятий общественного питания. Такими данными поделились в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Каждый месяц в Подмосковье открываются новые сетевые и локальные предприятия общепита. Сегодня на территории региона работают свыше 8 тысяч предприятий общественного питания. Это кафе, рестораны, предприятия быстрого питания, производства на вынос, бары, столовые, буфеты, кулинарии и закусочные», – уточнили в министерстве.Там добавили, что за первое полугодие 2024 года в регионе было введено свыше 400 новых предприятий общепита, создано более 2,7 тысяч рабочих мест.
«Лидерами по вводу новых предприятий общественного питания за этот период стали Красногорск (76 предприятий); Щёлково (22); Королёв (21); Одинцово (20); Наро-Фоминск и Сергиев Посад (по 17 предприятий)», – отметили в ведомстве.Там заключили, что открытие предприятий общественного питания помогает создавать новые рабочие места и повышать качество жизни населения.
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Лора Луганская