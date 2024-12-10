Подмосковье вышло в лидеры регионов России по экономическому потенциалу

Фото: Фотобанк МО
Московская область вошла в число лидеров топ-35 регионов по экономическому потенциалу развития. Таковы итоги исследования Фонда развития гражданского общества по итогам III квартала на основе данных ФНС и Росстата.
Список возглавили Москва, ХМАО и ЯНАО, а также Подмосковья. Ранее ХМАО был третьим, а Московская область в тройку не входила. На смену позиций повлияли размеры уплаченного НДС, зарплат и прибыли предприятий.
По его словам, у Московской области хорошая динамика показателей.
Москва по экономическому потенциалу уверенно сохраняет первое место уже несколько лет подряд с наивысшим значением среднего места по двум из трех критериев. Это уплата НДС и прибыль.
Как объясняют авторы исследования, их целью была оценка эффективности реального сектора экономики регионов, обеспечивающего благосостояние населения территорий.
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«У Подмосковья – второе место по сумме уплаченного в бюджет НДС, третье место по финансовым результатам работы предприятий и организаций и 12-е - по среднемесячной зарплате», – пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.
По его словам, у Московской области хорошая динамика показателей.
Москва по экономическому потенциалу уверенно сохраняет первое место уже несколько лет подряд с наивысшим значением среднего места по двум из трех критериев. Это уплата НДС и прибыль.
Как объясняют авторы исследования, их целью была оценка эффективности реального сектора экономики регионов, обеспечивающего благосостояние населения территорий.
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Лора Луганская