Подмосковье вышло в лидеры регионов России по экономическому потенциалу

В Татарстане спрос на жилье в октябре упал до рекордного минимума из-за высокой ключевой ставки, отмены льготной ипотеки и роста цен на недвижимость. Об этом пишет «Татар-информ». Количество выданных за месяц ипотечных кредитов, как отмечается, снизилось до 3,5 тысяч.