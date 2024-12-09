В Ступине построили цех обработки металла для электротехнического производства

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Цех по металлообработке построил для нужд своего производства Ступинский электротехнический завод (ООО «СТЭЗ») на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат», новый промышленный объект получил разрешение на запуск в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общая площадь нового промышленного здания составляет более 1,3 тыс. квадратных метров. Инвестиции компании «СТЭЗ» в модернизацию производства превысили 440 миллионов рублей. Общее число работников завода после запуска нового производства составит 80 человек», — отметила зампред подмосковного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания «СТЭЗ» планирует выпускать телекоммуникационное и сетевое оборудование, электротехнику и прочую электронную продукцию.
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