В 70 подмосковных индустриальных парках работают порядка 1,4 тыс. резидентов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В 70 индустриальных парках Московской области работают свыше 1,4 тыс. предприятий.
Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочего визита в Балашиху. Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым он посетил два индустриальных парка – Милованов и Демидов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Первым председатель Мособлдумы посетил индустриальный парк Милованов – самый крупный в муниципалитете. Объект был создан год назад и на полную мощность ещё не заработал. Сейчас создаётся его первая очередь площадью 89 га.
Территория рассчитана на 115 резидентов. Сейчас приступили к реализации своих проектов порядка 60. Они купили землю и сейчас получают документы на стройку, либо уже в стадии строительства. Основные производства – металлообработка, швейное, красочное и текстильное.
Далее Брынцалов посмотрел, как налажена работа в индустриальном парке Демидов. Он познакомился с производством комплектующих для анатомических матрасов и металлоконструкций.
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«Сейчас на территории Московской области – 70 индустриальных парков, которые на общей площади 3,5 ты. га собрали более 1,4 тыс. предприятий. Это сотни тысяч рабочих мест и рост налоговой базы. В Балашихе мы были ровно семь лет назад, когда идеи только начинали зарождаться. Сейчас в округе создано уже пять индустриальных парков, четыре из них заполнены», – сказал Брынцалов.
Первым председатель Мособлдумы посетил индустриальный парк Милованов – самый крупный в муниципалитете. Объект был создан год назад и на полную мощность ещё не заработал. Сейчас создаётся его первая очередь площадью 89 га.
Территория рассчитана на 115 резидентов. Сейчас приступили к реализации своих проектов порядка 60. Они купили землю и сейчас получают документы на стройку, либо уже в стадии строительства. Основные производства – металлообработка, швейное, красочное и текстильное.
Далее Брынцалов посмотрел, как налажена работа в индустриальном парке Демидов. Он познакомился с производством комплектующих для анатомических матрасов и металлоконструкций.
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Лора Луганская